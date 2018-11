Notrufsystem eCall nachrüsten: So funktioniert es

Viele Versicherungen bieten den Unfallmeldestecker an, der Preis liegt zwischen neun und 20 Euro. In einigen Fällen ist der Service noch an weitere Versicherungspakete gekoppelt, zum Beispiel an einen Schutzbrief. Die ADAC Autoversicherung beispielsweise bietet den Lebensretter in den Tarifen Kompakt und KomfortVario für neun Euro pro Jahr an. Laut Bosch vertreiben in Deutschland 40 bis 50 Versicherungen (rund 80 Prozent Marktabdeckung) den Unfallmeldestecker. Teilweise nennen sie ihn anders: Die Begriffe Kollisionsmelder, AutoNotruf und Unfallmelder sind gängig. Hier gibt es eine Übersicht über die teilnehmenden Versicherungen.