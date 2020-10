E

ifrig wird beim Autohaus Herbert Müller im niedersächsischen Gnarrenburg geschrubbt, gesaugt und poliert. Nichts soll den guten Eindruck des gebrauchten Opel Adam , der heute als Testwagen zur Verfügung steht, schmälern. Das Bild passt zum edlen Corsa-Bruder, den schon seine Macher zum Debüt 2013 mächtig herausgeputzt haben. Er sollte anders werden. Weg vom biederen Image der zuverlässigen Vernunftmarke und hin zum Edelzwerg, der mit Mini , Fiat 500 und Konsorten um die Gunst der Hipster in deutschen Großstädten buhlt.Die Entwickler scheuten dafür keinen Aufwand. Mit einer Riesenauswahl an Farben, Polstern und Ausstattungen kam der Adam in besten Zeiten auf über 90.000 Ausstattungskombinationen. Wer wollte, bekam sogar einen Sternenhimmel mit LEDs. So was findet sich sonst eher ein paar Klassen höher bei Maybach und Rolls-Royce . Übersichtlicher fällt klassenkonform das Platzangebot aus. Während es vorn noch ganz gemütlich zugeht, macht die zweite Reihe höchstens Kinder glücklich. Mit 160 Litern bei aufgestellter Lehne spricht der putzige Kofferraum dann auch eher Genießer kleiner Piccolo-Proseccofläschchen als Möbelpacker mit ausladenden Bierkisten an.