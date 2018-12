E inen inen Opel Combo Life bekommt man schon für 19.995 Euro. Dann ist er allerdings so sehr Basis, dass er definitiv nicht zum Traumwagen taugt. Mit einer höheren Ausstattungslinie, mehr Mumm unter der Haube und dem neuen Automatikgetriebe mit acht Fahrstufen sieht das schon ganz anders aus. Allerdings klettert der Preis dann auch auf über 30.000 Euro. Viel Geld für einen Kastenwagen

Mit ein paar Annehmlichkeiten wird auch der Opel teuer

Aufgerüstet: Als "Innovation" mit Automatik und Diesel knackt der Combo die 30.000-Euro-Grenze. Unser Testwagen schickt 130 Diesel-PS aus einem 1.5-D-Vierzylinder durch die Automatik. Dazu sind originelle Extras und der Trimm "Innovation" an Bord. Das heißt im Einzelnen: Klimaautomatik, eine anständige Multimediaversorgung inklusive Smartphone-Anbindung und Touchscreen. Auch die zweite Schiebetür auf der linken Seite ist dabei, genauso wie das Einzelsitzkonzept für die zweite Reihe. Diese dreigeteilte Rückenlehne in Verbindung mit dem optionalen Klapp-Beifahrersitz (300 Euro) verwandelt den Combo Life in einen extrem vielseitigen Burschen. Dabei fällt auf: Die Entriegelungen der Rückenlehnen sind wunderbar einfach zu betätigen. Beim Herunterklappen senkt sich auch die Sitzfläche, die Mechanik arbeitet angenehm leichtgängig. Ein Laderaumdeckel teilt schlau das Gepäckfach, die Gurte verschwinden seitlich geführt, ohne zu stören – so einfach kann Vielseitigkeit sein. Schade: Die Vordersitze hat Opel eher lieblos gepolstert. Sie stützen kaum, sind nichts für lange Strecken.

Sportlichkeit ist dem Combo ziemlich fremd

Kein Kurvenkünstler: Der Combo neigt sich zur Seite, wenn es ums Eck geht – unsicher ist das aber nicht. Entweder sitzen zusätzlich zum Fahrer vier Passagiere (mit immerhin passabler Knie-und üppiger Kopffreiheit) im Opel. Oder im Handumdrehen passt selbst extrem sperriges, bis zu 2,70 Meter langes Gepäck ins Auto. Insgesamt fasst der Combo bei flach gelegten Sitzen 2126 Liter. Gefühlt bieten nur Ducato und Co mehr. Und das sind echte Nutzfahrzeuge . Ein bisschen wie ein Gewerbelaster fährt sich allerdings auch der Opel. Zwar arbeitet die Federung auf derben Bodenwellen anständig. Doch ansonsten stakst der Combo eher lustlos über kleine Verwerfungen im Asphalt. Der Aufbau wirft sich reichlich in Schräglage, über Sieldeckelkanten könnten die relativ flachen 17-Zoll-Reifen flauschiger gleiten. Auch das Geräuschniveau ist recht hoch. Der Motor tuckert stets hörbar. Er kennt die gesamte Klaviatur eines Nutzfahrzeugs. Vibrieren, Dröhnen, Brummen – alles dabei. Bei Autobahntempo zischt Wind, rauschen Reifen, flöten Wirbel an der Dachreling.

Immerhin entwickelt der 1,5-Liter-Diesel beachtliche 300 Newtonmeter Drehmoment. Die Automatik lässt die Kraft passend und sanft sortiert auf die Vorderräder los. Nicht ganz so geschmeidig gelungen: Die Start-Stopp-Anlage weckt den Motor deutlich spürbar. Nach der Anlasserphase kommt erst mal nichts, danach seichtes Hochtouren, erst dann gemächliches Antraben. Wer Ampelstopps gern zügig abhakt, wird das als ein wenig verschlafen empfinden.

Der Selbstzünder geht schön sparsam mit dem Sprit um