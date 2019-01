Opel Combo Life: Kaufberatung

Video: Opel Combo (2018) Das hat der neue Combo drauf Zur Videoseite

So kommt es, dass wir ihn beinahe als Geheimtipp all denen empfehlen, deren Alltag eher praxisorientiert ausfällt. Wer sich zum Kauf entscheidet, muss zunächst bedenken, dass Opel nicht alle Linien mit allen Optionen anbietet. Die Basis Selection ist auf den Benziner und den kleinsten Diesel beschränkt, die längere Version namens Combo Life XL ist erst ab 102 PS erhältlich und allein in der Linie Edition – eine Langversion in Vollausstattung ist also nicht verfügbar. Beim Betrachten der Linien fällt auf, dass der Combo in der Basis keinesfalls als verglaster Blechkasten ohne Komfort ins Rennen geht. Die serienmäßige Sicherheitsausstattung ist üppig, und jeder Combo Life rollt mit dicker Geräuschdämmung vom Band. Die Ausstattungsniveaus der Linien Edition und Innovation warten ab Werk mit einem beheizbaren Lederlenkrad und einem optionalen Head-up-Display (300 Euro) auf. Damit bietet der Combo alle Annehmlichkeiten, die Sie auch von kompakten Kombis mit guter bis sehr guter Ausstattung erwarten dürfen, und setzt sogar noch einen drauf: Der Innovation kommt als Topmodell mit einem Panoramadach daher, das optisch geschickt mit einer transparenten Ablagewanne längs mittig unterm Dach kombiniert wird – Galerie nennt Opel das. Bei Dunkelheit ist das Milchglas beleuchtet. So sind abgelegte Gegenstände leicht zu finden, und hinten sitzende Kinder frohlocken über das Raumschiffgefühl mit spaciger Aussicht. Durch die gute Ausstattung und den noblen Eindruck ist der Griff zum Topmodell Innovation keine verschwenderische Entscheidung und passt zum Charakter des Combo.