Opel Corsa A Cup (1985): Rallye, Test, PS, Motor

Beim Einstieg in die Fahrgastzelle müssen sich Großgewachsene ordentlich zusammenfalten. Ist man erst mal drin, sitzt es sich auf den weichen Sportsitzen recht bequem. Der Blick fällt auf ein spartanisches Cockpit in modischem Braun. Hartplastik, wohin die Hände greifen. Kein Radio, filigrane Knöpfe, die man automatisch vorsichtig betätigt. Ganz anders als in modernen Autos gibt es hier wahrlich kein Informations-Overkill. Hinterm Lenkrad von links nach rechts: Tacho bis 200 km/h, Warnleuchten für Spannung und Öltemperatur, darunter Kühlwassertemperatur und Tankanzeige, rechts ein Drehzahlmesser mit rotem Bereich bei Sechseinhalb. Das war's. Radio? Nein. Klima? Nein.

Der Überrollkäfig von Matter ist "elephantengeprüft" – das verkündet stolz ein Aufkleber. Na, dann kann ja nichts schiefgehen!

Übrigens fehlt auch die Rücksitzbank, ein Zugeständnis an den Motorsport. Genau wie das geschüsselte Momo-Lenkrad, das leicht schräg steht, sodass die Lenksäule auf die linke Schulter des Fahrers zielt. Wir rollen an. Der kleine Vierzylinder mit 1,3 Litern Hubraum hat dank Irmscher-Tuning ein wenig mehr Leistung als in der Serie. 83 PS sitzen bei 5800 Touren unterm Gaspedal. Die reichen für den Corsa Cup ohne Weiteres aus. Schließlich wiegt der Cup-Renner nur 750 Kilogramm. Der Saugmotor führt einem vor Augen, dass selbst die besten modernen Turbomotoren noch an Spritzigkeit zulegen können. Eine Freude ist, wie der Motor dreht, über das Fünfgang-Getriebe verwaltet man die Kraft. Die Lenkung arbeitet wunderbar direkt, fühlt sich herrlich mechanisch an. Das ist Fahren in seiner reinsten und schönsten Form. Die Höchstgeschwindigkeit von 177 km/h können wir auf dem Opel Werksgelände zwar nicht auskosten, aber bei einem Rallye-Auto kommt es ja eh mehr aufs Handling an. Und dass der kleine Opel mit seinen 83 PS ein ernst zu nehmendes Rallyeauto ist, wird er auf der BKL sicher beweisen.