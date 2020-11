Opel Corsa E: Gebrauchtwagen-Test

wing, Joy, Steffi – nach seinem Debüt im Herbst 1982 war die Welt des Opel Corsa vor allem eines: bunt. Der im spanischen Saragossa montierte Kleinwagen war neben dem VW Polo eine dominierende Größe im Angebot der Zweit-, Studenten- und Anfängerwagen. Mit der fünften, 2014 präsentierten Auflage hat sich das geändert. Im riesigen Angebot aus Japanern, Koreanern, Franzosen und kleinen SUV ist der Kleinwagen-Klassiker zu einer Randerscheinung verkommen. Dabei ist derE (hat nichts mit Elektro zu tun) vollwertiger denn je. Spätestens seit Ende 2019 sein Nachfolger auf die Gebrauchtpreise des "alten" drückt, ist der E-Typ einen zweiten Blick wert. Der lässt uns bei unserem Fotoauto vom Autohus in Bockel zunächst fast verzweifeln. Selbst Schuld, der Verkäufer hatte uns vor den Schäden gewarnt, der extrem niedrige Preis muss ja schließlich auch einen Grund haben. So hat der dreijährige 1.4 Edition auf seinen gerade mal 32.000 Kilometern so einiges mitnehmen müssen. Beide Seiten tragen tiefe Kampfspuren, der Innenraum mufft undefinierbar. Ohne Lackierer, Aufbereiter und viel Gleichmut wird mit dem keiner mehr glücklich.

Der 1,4-­Liter-Vierzylinder ist ein Fossil. Träge, aber gutartig in Laufkultur und Haltbarkeit. Auch weil er mit solider Steuerkette läuft. ©Christoph Börries / AUTO BILD

Opel Corsa E

Kosten Unterhalt Testverbrauch 5,6 l S/100 km CO2 133 g/km Inspektion 200-400 Euro Haftpflicht (16)* 427 Euro Teilkasko (16)* 67 Euro Vollkasko (16)* 344 Euro Kfz-Steuer (Euro 6) 120 Euro Ersatzteilpreise** Lichtmaschine (AT) 442 Euro Anlasser (AT) 427 Euro Wasserpumpe 349 Euro Zahnriemen entfällt, Kette Nachschalldämpfer 274 Euro Kotflügel vorn links, lackiert 716 Euro Bremsscheiben und -klötze 560 Euro *Onlinetarif der HUK24-Versicherung: Zulassung in Hamburg, Fahrer nur Versicherungsnehmer und Partner (25 Jahre alt),jährliche Fahrleistung 15.000 km, Schadensfreiheitsklasse 1 (Zum Kfz-Versicherungsrechner). **Preise inklusive Arbeitslohn und 16 Prozent Umsatzsteuer

Im Fahrbetrieb benimmt er sich dagegen mustergültig. Mit 90 PS braucht er zwar, um in die Puschen zu kommen (das war beim leichtennoch anders). Erst mal in Schwung, gleitet er aber leise und kommod dahin. Der gleich starke 1,0-Liter-Dreizylinder mit Turbo geht den zwar kernigen, dafür deutlich spritzigeren Weg. Vielfahrer finden in den Dieselversionen mit 75 bis 95 PS (alle mit Euro 6 ) eine wirtschaftliche Alternative. Wer weder Zapfsäulen noch linke Autobahnspuren scheut, findet im 207 PS starken OPC maximales Understatement. Egal welcher Antrieb unter der Haube werkelt, der Fahreindruck passt. Keine Klappergeräusche, die Bedienung hält auch durch den Verzicht auf störende Extras keine Herausforderungen bereit. Ein entspannter Begleiter für jeden Tag, frei von Allüren. Das sieht auch der TÜV so, bei dem sich derE kaum nennenswerte Schwächen leistet. Fiel der Vorgänger noch regelmäßig mit verschlissenen Federn und Dämpfern durch die Prüfung, benimmt er sich hier mustergültig. Auch durchgegammelte Auspuffanlagen, früher bereits in jungen Jahren normal, sucht man vergebens. Die-Welt mag früher bunter gewesen sein, besser war sie auf keinen Fall.Der unauffälligeläuft bei vielen unter dem Radar. Zu Unrecht. Er ist komfortabel und technisch weitgehend unproblematisch. Spätestens seit Einführung des Nachfolgers sinken auch die Preise für Gebrauchte.