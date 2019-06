Opel Corsa: Gebrauchtwagen-Test

W

Corsa

ar die Straße kurz und der entgegenkommende Lkw schon so nah? In einem Auto wie dem Opel Corsa E 1.2 will jeder Überholvorgang wie früher gründlich geplant werden. Kein Wunder! Als Sauger und mit dem Drehmoment eines Rasenmähers wirkt der Basis-Vierzylinder an sich ziemlich gestrig. Dabei ist der fünftenoch immer aktuell, beliebt sowieso. Besonders Fahranfänger , Studenten und Minimalisten greifen gern zum Polo-Konkurrenten von der Marke mit dem Blitz.