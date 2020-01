K

Zum Angebot Opel Corsa OPC Nürburgring Edition

Die 210 PS des 1,6-Liter-Turbomotors machen den angebotenen Corsa zur bislang stärksten Variante seiner Baureihe.

leinwagen mit ordentlich PS gibt es einige, aber vomwurdengebaut! Die kleine Granate ist nichts Geringeres als der. Und er fährt verdammt heiß, aber nicht unbeherrschbar zickig. Aktuell wird ein gepflegtes Exemplar in Henna-Rot aus dem Jahr 2012 inzum Verkauf angeboten.Der im Sommer 2011 gestartetestrotzt vor Kraft. Dashatte Motormanagement und Turboladersystem modifiziert, eine Abgasanlage mit reduziertem Staudruck installiert und das Aggregat auf 100-Oktan-Kraftstoff umgestellt. Damit stieg die Leistung desauf, das maximale Drehmoment erhöhte sich auf 250 bis 280 Nm. Dasdes Top-Corsa wurde ebenfalls überarbeitet. Diesitzt im Vergleich zum normalen Corsa OPC noch mal ein paar Zentimeter tiefer.entwickelte speziell für den kleinen Opel ein eigenes Fahrwerk. Diemit speziellen Hochleistungs-Bremsbelägen stammt vonundwurden neu programmiert. Die daraus resultierenden Daten können sich sehen lassen:für den Sprint von 0 auf hundert,. Das eigentliche Highlight des Corsa sitzt aber an der Vorderachse. OPC-Chef Volker Strycek verpasste dem Sondermodell ein. Die Lamellensperre mit 50 Grad Rampenwinkel macht unter Last zu 40 Prozent zu. Das liefert in Zusammenarbeit mit dem Bilstein-Fahrwerk so viel neutrale Traktion, dass die Ingenieure sich trauten, das ESP komplett abschaltbar auszulegen.