Das ändert sich jetzt, denn die Opelaner haben – heute fast vergessen – 1983 einen braven Corsa A zu einer furiosen Motorsport-Studie mutieren lassen. Aufgebaut nach Gruppe-B-Reglement. Der Name? Opel Corsa Sprint. Und genau dieses "Wir-wollen-mal-schauen-wie-so-was-ankommt"-Einzelstück schickt sich heute an, das erste Mal nach fast 40 Jahren wieder bewegt zu werden – von mir.

Zoom Die Scheinwerfer kennt man doch! Ansonsten hat der Opel Corsa Sprint kaum noch Ähnlichkeit mit seinen braven Brüdern.

Bild: Jan Götze / AUTO BILD

Auf dem Opel-Werksgelände, denn eine Straßenzulassung gaukeln die Nummernschilder am Sprint nur vor. Aber bevor wir die Sonderprüfung "Beton am Main" starten, schleichen wir einmal ehrfürchtig um den breiten Corsa herum. Dass er etwas Besonderes ist, sieht man ihm gleich an. Anstelle eines Kühlergrills ist die Sprint-Nase voll verkleidet und trägt runde Zusatzscheinwerfer sowie Nebelleuchten.





Fahrzeugdaten Modell Opel Corsa Sprint (1083) Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung Leistung Abzweigung Abzweigung max. Drehmoment Abzweigung Abzweigung Antrieb Abzweigung Abzweigung 0–100 km/h Abzweigung Abzweigung Vmax Abzweigung Abzweigung Preis Abzweigung Vierzylinder, Benziner, vorn quer 1300 cm3 93 kW (126 PS) bei 7600/min k. A. Vorderradantrieb, Vierganggetriebe 8,2 s ca. 200 km/h unverkäufliches Einzelstück



Die Haube ist atmungsaktiv mit fünf Dreiecken perforiert. Und die breiten Radläufe (plus 50 mm) überwölben vergleichsweise große 15-Zoll-Felgen. Sollten Sie sich an dieser Stelle fragen, wer sich so etwas ausdenkt, die Urheber des Sportprogramms haben sich per Aufkleber verewigt. Auf den Türen steht gelb auf weiß: Opel Design.

Mehr Fahrerlager als Supermarktparkplatz



Folgt man der graustufigen Dekorlinie in Richtung Hinterachse, bleibt man unweigerlich am Hinterteil des Corsa Sprint hängen. Breite Backen und eine Schürze mit vierfachem Luftkanal lassen nur noch entfernt an einen Opel Corsa A denken. Der etwas salopp aufgesetzte Dachkantenspoiler umrahmt die Heckscheibe an drei Seiten.

Zoom Breite Backen, 15-Zöller: Der Corsa Sprint macht auch optisch keinen Hehl aus seiner Sportlichkeit. Zum Renneinsatz kam er nie.

Bild: Jan Götze / AUTO BILD



Dieses Ensemble sieht eindeutig mehr nach Fahrerlager aus als nach Supermarktparkplatz. Wobei der Wocheneinkauf viel Platz hätte, denn bis auf den Alu-Überrollkäfig von Matter, das Ersatzrad, einen Feuerlöscher und zwei Mulden für Helme ist der hintere Teil der Fahrgastzelle komplett entkernt.

Ähnlich stellt sich die Lage im Cockpit des Corsa Sprint dar. Über den bereits erwähnten Käfig haben die damaligen Opel-Designer der Sportlichkeit halber ein Blech genietet, das so etwas wie ein Armaturenbrett darstellen soll – ein bisschen Fantasie vorausgesetzt. Im Sport geht es eben rustikal zu. Neben dem geschüsselten Momo-Lenkrad, das damals noch nicht verbaut war, sind die patinierten Schalensitze das Highlight des Cockpits. Mehr 80er geht nicht!

Zoom Knapper Sitz: Bis Bundweite 34 umfassen einen die knallgelben Recaros fest, darüber sind sie eine Qual.

Bild: Jan Götze / AUTO BILD



Also, dann! Zündung per Kippschalter auf "an", den kleinen schwarzen Startknopf drücken und genießen! Der Anlasser bringt den 1,3-Liter-Vierzylinder schnell in Schwung. Ein voluminöser Klang entströmt dem Auspuff. Rotzig, sprotzelnd, rau, dumpf hallt es von den umliegenden Gebäuden zurück. Der erste Gang flutscht praktisch ohne Kraftaufwand in die Gasse, und der Corsa setzt sich widerwillig hüstelnd in Bewegung.

Zoom Rennmotor: Der 1,3 Liter große Vierzylinder leistet 126 PS bei 7600/min. Niedertourige Fahrweise ist seine Sache nicht.

Bild: Jan Götze / AUTO BILD



Niedrigtourig mag der Irmscher-Vierer nicht. Ein echter Rennmotor! Eine Sekunde später hat sich der Sauger sortiert und legt sich posaunend ins Zeug. Die Gänge eins, zwei und drei im steten Hin und Her, geht es über Betonplatten, deren Höhenprofil das Sportfahrwerk mitleidslos in meinen Rücken tackert.

Es steckt viel Fahrspaß im Corsa Sprint



Von vorne röcheln die Doppelvergaser, von unten hämmert das Fahrwerk, von hinten knallt es beim Gaswegnehmen: Der Sprint spricht im Galopp alle Sinne auf einmal an, inklusive einer leicht verkrampften Hockposition, die ich mit 1,95 Metern einnehmen darf.

Zoom Da geht die Post ab: Vergleichsweise bescheidene Leistung trifft auf wenig Gewicht und ein knüppelhartes Sportfahrwerk.

Bild: Jan Götze / AUTO BILD