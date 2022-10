Wer ein kleines, aber familientaugliches SUV sucht, der wird beim Opel Crossland X auf jeden Fall fündig. Seit 2017 haben die Rüsselsheimer den Meriva-Nachfolger im Programm. Mit nur 4,21 Meter Länge nimmt er wenig Platz ein, was gerade in der Stadt zum großen Pluspunkt wird. Trotzdem bietet der Crossland X ausreichend Raum für eine vierköpfige Familie.

Mit dem Auto-Abo immer flexibel unterwegs

Im Preis enthalten sind viele laufende Kosten, darunter Versicherung und Kfz-Steuer . Ein Vollkasko- und Diebstahlschutz wird mit einer Selbstbeteiligung von 2000 Euro veranschlagt. Auch um Wartung, Zulassung und HU muss man sich keine Sorgen machen, diese Posten sind im Abopaket inklusive. Nur an der Tankstelle muss der Kunde die Kosten noch selbst übernehmen.

Mindestens 30 Tage Abolaufzeit, jederzeit kündbar



Zubuchbare Pakete umfassen unter anderem die Registrierung eines weiteren Fahrers (plus 19,99 Euro pro Monat), Auslandsfahrten (plus 9,98 Euro) und eine Ersatzwagen-Garantie, die mit monatlich 14,98 Euro extra zu Buche schlägt.

Die Abolaufzeit beträgt 30 Tage und wird automatisch immer um weitere 30 Tage verlängert. Der Vorteil beim Auto-Abo: Das Abo kann jederzeit und für bis zu drei Monate pausiert werden. In diesem Fall gibt man den Wagen bei der nächsten Filiale ab und holt ihn nach der vereinbarten Abopause wieder ab. In dieser Zeit fallen keine Kosten an. Ebenfalls kann das Abo jederzeit gekündigt werden.