Bei der Konfiguration des im Juli 2018 erstzugelassenen Testwagens geizte der Besteller nicht mit aufpreispflichtigen Optionen, sodass sich der Listenpreis am Ende auf happige 29.775 Euro summierte.

Crossland X mit Goodies wie LED-Scheinwerfern, Acht-Zoll-Touchinfotainment mit Navigationsfunktion und Neben der gehobenen "Innovation"-Ausstattung glänzt unsermit Goodies wie LED-Scheinwerfern, Acht-Zoll-Touchinfotainment mit Navigationsfunktion und DAB-Radio . Eine abnehmbare Anhängerkupplung und die dreifach geteilte, verschiebbare Rückbank verbessern die Transportkompetenzen.

Opel Crossland X gebraucht: für fast 140.000 Kilometer noch recht fit



Für einen verfeinerten Auftritt gibt es 17-Zoll-Alufelgen in Bicolor-Optik und abgetönte Fondscheiben. An Extras mangelt es also nicht, aber passt die Substanz? Gemessen an einem bewegten Vorleben mit 138.208 Kilometern fühlt sich unser Testwagen vom Autohus in Gyhum (bei Bremen) noch recht fit an.

Weder das im AUTO BILD-TÜV-Report als problematisch identifizierte Fahrwerk zeigt sich verschlissen, noch hat die unpräzise Lenkung Spiel. Die vielfältig verstellbaren AGR-Sitze ("Aktion Gesunder Rücken") sorgen noch immer für angenehmen Sitzkomfort. Dabei knistert es nur wenig an Bord.

Die Laufleistung bemerkt man am ehesten an diversen Kratzern, die die schlichten Kunststoffe im Innenraum zieren. Ein massives Hundegitter verrät außerdem, dass der Kofferraum offenbar auch für Vierbeiner-Transporte genutzt wurde.

12.680 Euro sind für unseren Testwagen ein faires Angebot



Beim Bühnencheck zeigen sich keinerlei Öllecks oder Rostprobleme, aber rundum eingelaufene Bremsscheiben und eine bereits getauschte linke Antriebswelle.

Technische Daten Opel Crossland X 1.6 Diesel Pfeil Pfeil Abzweigung Motor Abzweigung Abzweigung Ventile/Nockenwellen Abzweigung Abzweigung Hubraum Abzweigung Abzweigung Leistung Abzweigung Abzweigung Drehmoment Abzweigung Abzweigung Höchstgeschw. Abzweigung Abzweigung 0-100 km/h Abzweigung Abzweigung Tank/Kraftstoff Abzweigung Abzweigung Getriebe/Antrieb Abzweigung Abzweigung L/B/H Abzweigung Abzweigung Kofferraumvolumen Abzweigung Abzweigung Ladegewicht/Zuladung Abzweigung Vierzylinder/vorn quer 4 pro Zylinder/2 1560 ccm 88kW (120 PS) bei 3500/min 300 Nm bei 1750/min 187 km/h 9,9 s 45 l/Diesel Sechsgang man./Vorderrad 4212/1765/1605 mm 410-1255 l 1319/521 kg



Mini-SUV mit wirtschaftlichem 120-PS-Euro-6-Topdiesel noch ordentlich da und ist für überschaubare 12.680 Euro ein faires Angebot. Unser Tipp: Im Juni 2019 folgte die Umstellung auf die X im Namen vorgestellt. Sie bietet neben einem frischeren

Unterm Strich steht der lichtgrauemit wirtschaftlichem 120-PS-Euro-6-Topdiesel noch ordentlich da und ist für überschaubare 12.680 Euro ein faires Angebot. Unser Tipp: Im Juni 2019 folgte die Umstellung auf die Abgasnorm Euro 6d, und im Herbst 2020 wurde die Facelift-Generation ohneim Namen vorgestellt. Sie bietet neben einem frischeren Design auch eine ausgewogenere Fahrwerksabstimmung und eine direkter ansprechende Lenkung.

Unterhaltskosten Pfeil Pfeil Abzweigung Testverbrauch Abzweigung Abzweigung CO2 Abzweigung Abzweigung Inspektion Abzweigung Abzweigung Haftpflicht (16)* Abzweigung Abzweigung Teilkasko (20)* Abzweigung Abzweigung Vollkasko (19*) Abzweigung Abzweigung Kfz-Steuer (Euro 6) Abzweigung 5,5 l D/100 km 103 g/km 220-400 Euro 415 Euro 492 Euro 735 Euro 168 Euro