Plug-in-Hybrid-SUV zum Schnäppchenpreis: Den großen Opel Grandland X Hybrid mit 224 PS Systemleistung (Basis-Grundpreis in der Ausstattungslinie Innovation liegt bei über 43.000 Euro) gibt es dank BAFA-Prämie aktuell richtig günstig im Leasing.

Opel bietet den Grandland X in zwei Hybrid-Versionen an. Die Kunden können zwischen dem Topmodell mit 300 PS und der etwas schwächeren Variante mit 224 PS Systemleistung wählen. In beiden Fällen wird ein 1,6-Liter-Vierzylinder-Turbo (180 PS oder 200 PS) mit zwei Elektromotoren kombiniert. Während das Topmodell bei über 50.000 Euro startet, gibt es die kleinere Version ab etwa 43.500 Euro.

24 Monate bei 10.000 Freikilometern pro Jahr

Bei Sparneuwagen ist der Opel Grandland X Hybrid für sehr günstige 62,80 Euro netto pro Monat zu haben. In dieser monatlichen Rate ist die BAFA-Umweltprämie von 4500 Euro bereits mit einberechnet. Der Leasingnehmer muss die volle Summe vorstrecken und bekommt diese bei korrekter und fristgerechter Beantragung vollumfänglich erstattet. Eine weitere Sonderzahlung in Form einer Anzahlung ist nicht nötig. Lediglich die Überführungskosten in Höhe von 775 Euro netto (899 Euro brutto) kommen noch hinzu. Das Angebot läuft über 24 Monate mit einer Gesamtfahrleistung von 20.000 Kilometern. Gegen Aufpreis lassen sich Laufzeit und Freikilometer anpassen: Maximal sind 36 Monate und 25.000 Kilometer pro Jahr möglich. Richtig günstig können Gewerbekunden das SUV mit Plug-in-Hybrid leasen.In dieser monatlichen Rate ist die BAFA-Umweltprämie von 4500 Euro bereits mit einberechnet. Der Leasingnehmer muss die volle Summe vorstrecken und bekommt diese bei korrekter und fristgerechter Beantragung vollumfänglich erstattet.Gegen Aufpreis lassen sich Laufzeit und Freikilometer anpassen: Maximal sind 36 Monate und 25.000 Kilometer pro Jahr möglich.

Lieferzeitpunkt: Februar 2021

In der monatlichen Rate von 62,80 Euro netto ist die Wartung schon inkludiert. Bei dem angebotenen Opel Grandland X Hybrid handelt es sich zudem um ein gut ausgestattetes Bestellfahrzeug, das zusätzlich zur Serienausstattung über Metallic-Lackierung, Parkpilot mit Rückfahrkamera, Mode-3-Ladekabel und DAB+ verfügt. Der Lieferzeitpunkt ist aktuell auf Februar 2021 datiert. Aufgrund der hohen Nachfrage kann das Angebot laut "Sparneuwagen" kurzfristig nicht mehr verfügbar sein. Eine Übersicht mit allen interessanten Leasing-Deals gibt es hier! Doch das ist noch nicht alles:Bei dem angebotenen Opel Grandland X Hybrid handelt es sich zudem um ein gut ausgestattetes Bestellfahrzeug, das zusätzlich zur Serienausstattung über Metallic-Lackierung, Parkpilot mit Rückfahrkamera, Mode-3-Ladekabel und DAB+ verfügt. Der Lieferzeitpunkt ist aktuell auf Februar 2021 datiert.