erfährt im. Schade, dennhat den Wagen inmit viel, ordentlichund auf Wunsch mitim Angebot. Wer sich für denbegeistern kann, freut sich über Angebote wie den aktuell in(Hessen) inserierten. Der erfüllt alle oben genannten Punkte und ist auch noch ein richtiges. Der Händler verlangtfür den Kombi. Momentan ist kein anderes Exemplar dieser Leistungsklasse im Gebrauchtwagenmarkt von AUTO BILD günstiger.Es handelt sich um einenmit. Dazu kommt. Geschaltet wird manuell. Die Erstzulassung erfolgte im. In den Papieren tauchenauf. Der Händler beschreibt den schnellensowohl alsals auch als. Einewird ausgeschlossen. Der Kilometerstand beträgt überschaubaregibt's beim Kauf dazu.

In Kooperation mit

Der angebotene Opel Insignia wirkt auf den ersten Blick gut gepflegt. Gebrauchsspuren gibt es kaum.

Die Fotos in der Anzeige zeigen ein offenbar. Kratzer im Lack, Beulen, Bordstein-geplagte Alufelgen oder sonstige Gebrauchsspuren sind nicht zu erkennen. Sogar der. Für die Fotos wurde das Auto offenbar stark künstlich beleuchtet. Ein genauer Check drängt sich also auf. Die Ausstattung ist umfangreich:, Einparkhilfe, Regen- und Lichtsensor,, Sitzheizung, Tempomat,und mehr sind an Bord.