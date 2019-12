Ernsthaftesind die beiden aber auch trotz Schlechtwegefahrwerk und automatisch zugeschalteten Vierradantriebs nicht. Ein, auch wenn die Kuhlen tiefer sind, geht aber ganz ausgezeichnet. Als Scout bietet der Superb immerhin einen(bis 30 km/h), in dem ESP, ABS und weitere Assistenzsysteme sich auf Steigungen und losen Fahrbahnuntergrund vorbereiten.ist zudem obligatorisch, und die Kunden haben bei den Motoren nur zwei Optionen: 2.0 TSI mit 272 PS oder den hier getesteten. Nicht ganz so konsequent geht Opel die Sache an. Einen Offroad-Modus suchen wir hier vergebens, zudem bieten die Rüsselsheimer denmit dem schwächeren Diesel (170 PS) auchan. Unser 210 PS starkerkommt stets als 4x4.

Riesenschiff: Der Insignia Country Tourer misst fünf Meter, hat aber nur vorne mehr Platz als der Skoda.

Der Standard-Insignia vermag seinenoch ganz gut zu kaschieren, beim Country Tourer lässt sich aber nicht verbergen, was für ein Trumm da vor einem parkt. Beim Blick auf die Testwaage sind wir daher angenehm überrascht:. Merke: Nicht alles, was viel Platz und Allrad hat, muss gleich über zwei Tonnen wiegen. Diemacht sich dann auch auf denpositiv bemerkbar. Hier ringt er dem Superb schon das erste Pünktchen ab, um es auf dergleich wieder zu verlieren. Passagiere in der zweiten Insignia-Reihe werden sich aber kaum über zu wenig Beinfreiheit beschweren. Wer direkt vom Opel in den Skoda wechselt, dem fällt auf, dass der Einstieg beim Tschechen aufgrund derdeutlich leichter klappt und dieschlichtweg phänomenal sind.Dasgewinnt der Superb am Ende außerdem deshalb so klar, weil die meistensich eine Nuance hochwertiger anfassen, die Türen satter klappen und diemit Knieairbag und Notruffunktion üppiger ausfällt (Onstar ist im Opel nicht mehr verfügbar). Dazu punktet der Superb bei Übersichtlichkeit, derund demUnd was kann der Insignia besser? Fahren!