Der Opel Insignia 1.5D mit einer silber lackierten Karosserie wurde vor gerade mal 27 Monaten das erste Mal zugelassen und stammt aus erster Hand. In den etwas mehr als zwei Jahren seit der Fertigung hat die Diesel-Limousine vergleichsweise wenige Kilometer abgespult. Lediglich 18.100 Kilometer zeigt der Bordcomputer an. Für einen Selbstzünder ist das so gut wie nichts.