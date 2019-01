Opel Insignia: Test Benziner vs. Diesel

Unschön: Klang und Vibrationen verpassen dem Diesel einen derben Charakter – der Benziner ist feiner.

Allerdings: Unterm Strich ist der Selbstzünder nur minimal schneller, kann zum Beispiel beim Sprint auf 100 km/h nur zwei Zehntelsekunden herausfahren und ist wenige Zähler schneller in der Höchstgeschwindigkeit. Außerdem muss man das dicke Kraft-Plus gegen ein spürbares Komfort-Minus eintauschen. Sprich: Im Insignia D rumort unverkennbar ein Ölmotor alter Schule; Laufkultur, Klang und Vibrationen (besonders in den unteren Tourenregionen) verpassen dem Insignia einen unerwartet derben Arbeits-Charakter. Immerhin: Das Geräusch selbst ist ordentlich gedämmt, klingt somit erträglich "weit weg". Speziell beim Dahinschnüren ohne viel Last summt der Diesel dagegen äußerst entspannt vor sich hin. Der Benziner erhebt die Stimme nur beim Ausdrehen, leicht dröhnig wird er zudem nur oberhalb von 4500 Touren.