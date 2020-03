Opel Manta: Kommt das Opel Coupé zurück?

Im Gespräch äußert sich Lohscheller positiv zu der Idee eines Manta-Revivals, verknüpft sie aber auch mit der Zukunftsfähigkeit eines möglichen Opel-Imageträgers. Die Vermutung liegt nahe, dass damit die Elektrifizierung eines möglichen Manta gemeint sein könnte – von der Karosserieform ist allerdings keine Rede. Gehen wir davon aus, dass die "Manta-Idee" sich an den ersten beiden Generationen orientiert, läge ein Coupé gedanklich am nächsten.

Opel bedient sich gern in der Vergangenheit: Das GT Concept von 2016 kam leider nie in Serie.

Blieb trotz enormer Resonanz eine Studie: Der Peugeot e-Legend orientierte sich am Peugeot 504 Coupé.

Dass der PSA-Konzern, zu dem Opel seit 2017 gehört, mit dem E-Legend von Peugeot bereits ein elektrisches Retro-Sportcoupé angedacht hat, könnte optimistisch stimmen. Aber: Der E-Legend verschwand nach großem Publikumsinteresse und einer Petition, die PSA von der Serienproduktion des Coupés überzeugen sollte, ruhmlos in der Versenkung. Deshalb ist es recht unwahrscheinlich, dass der PSA-Konzern Opel ein eigenes Coupé wie den Manta gewährt. Etwas wahrscheinlicher ist, dass der Manta zumindest als Studie zum 50-jährigen Jubiläum zurückkehrt – oder dass der Name "Manta" auf einem elektrischen Serien-Opel wiederverwendet wird. So wie Ford es mit dem "Mustang Mach-e" und dem "Puma" schon macht.