N

Mokka

GM

Opel

Opel Mokka mit Garantie 11.980 € Opel Mokka 1.6 Innovation PDCvo hi, Diesel 116.116 km 116.116 km 100 kW (136 PS) 100 kW (136 PS) 02/2016 02/2016 Anfragen Opel Mokka 1.6 Innovation PDCvo hi, Diesel + Zum Inserat Diesel, 4.9 l/100km (komb.) CO2 129 g/km* In Kooperation mit

ach zwei Jahren Pause startet bald der Opel Mokka (zunächst) als Elektroauto Mokka-e in ein neues Leben.verkaufte sich das Kompakt-SUV zwischen 2012 und 2019 trotz namhafter Konkurrenz (VW Tiguan, BMW X1, Nissan Qashqai) durchaus gut. "Mit demist es Opel erstmals gelungen, ein unfreiwilliges-Kind so umfangreich und gründlich zu überarbeiten, dass er sich am Ende nicht nur wie ein echteranfühlt, sondern sich auch dauerhaft so benimmt", urteilte AUTO BILD im Sommer 2019Vielfahrer, die die Vorzüge der kleinen Hochbeiner schätzen und am Opel Mokka Geschmack gefunden haben, können sich also guten Gewissens auf dem Gebrauchtwagenmarkt umschauen. Da findet sich in Düsseldorf. Sein Preis vonsieht nach einem äußerst fairen Angebot aus. Er hat einen(320 Nm, 4,9 l kombiniert auf 100 Kilometern, 129 g CO2/km) an Bord, dazuund Vorderradantrieb. Der Rüsselsheimer aus dem Rheinland stammtist einund wird mitgeliefert. Wie es sich für einen "anständigen Diesel" gehört, ist er mitin viereinhalb Jahren schon ziemlich viel rumgekommen.