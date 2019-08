Opel Mokka X: Gebrauchtwagen-Test

in Parkhaus bei Nacht, neidische Blicke vom Hipster mit der alten Mercedes S-Klasse , als der brandneue Opel Mokka vorbeirollt. Stark. Doch ganz so, wie die Werber sich das zum Start von Opels erstem Bonsai-SUV bei der Einführung 2012 gedacht haben, kam es nicht. Ein alter Benz ist noch immer cooler. Und der Mokka findet seine Kunden eher im Funktionswestenmilieu jenseits der 60. Sei's drum. Die Silver-Ager kommen dank der hohen Sitzposition nicht nur gut in den, sie kommen auch gut mit ihm klar. Und das auf Dauer.

Mit der Modellpflege 2016 fand man bei Opel zum alten Ordnungssinn zurück. Alles ist da, wo es hingehört, und ordentlich verarbeitet.

Mokka

Mokka

Mokka X

Technische Daten Motor Vierzylinder/vorn quer Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 Hubraum 1598 cm³ Leistung 100 kW (136 PS) bei 3500/min Drehmoment 320 Nm bei 2000/min Höchstgeschw. 187 km/h 0–100 km/h 10,3 s Tank/Kraftstoff 54 l/Diesel Getriebe/Antrieb Sechsgang manuell/Allrad Länge/Breite/Höhe 4275/1781/1658 mm Kofferraumvolumen 356-1372 l Leergewicht/Zuladung 1504/434 kg

Mit demist es Opel erstmals gelungen, ein unfreiwilliges GM-Kind so umfangreich und gründlich zu überarbeiten, dass er sich am Ende nicht nur wie ein echter Opel anfühlt, sondern sich auch dauerhaft so benimmt. Kein Vergleich zu den Adoptivflops Sintra Antara und Co. Ausgewogen und erwachsen wirkt er beim Fahren. Keine Spur von den Kleinwagenwurzeln, die in ihm stecken. Komod kontert er schlechte Straßen, versorgt mit sauberer Verarbeitung und guten Sitzen auch das Lustzentrum. Noch überzeugender wurde er im September 2016. Da mutierte derzum. Gut erkennbar an der überarbeiteten Front, die nun auch LED-Scheinwerfer trug. Innen begeisterte der neue Ordnungssinn, der mit dem Krieg der Knöpfe, der in der ersten Generation noch wild getobt hatte, endlich aufräumte.