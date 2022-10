Das Leasing des Mokka in der Ausstattungsvariante "Elegance" ist auf mindestens 24 Monate festgelegt, optional lässt sich das SUV auch auf drei Jahre leasen. In beiden Varianten sind jeweils 10.000 Kilometer pro Jahr inklusive. (berechnen? Zum Kfz-Versicherungsvergleich!

Frei konfigurierbarer Mokka mit neun Monaten Lieferzeit



In puncto Antrieb setzt der Mokka auf den 1,2 Liter großen Dreizylinder-Turbobenziner in der stärkeren Leistungsstufe mit 130 PS (maximales Drehmoment: 230 Nm). Die Gangwechsel übernimmt beim hier angebotenen Mokka das Achtgang-Automatikgetriebe. So beschleunigt das SUV in 9,2 Sekunden von 0 auf Tempo 100.