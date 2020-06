Opel Omega 3.0 V6/Insignia OPC ST: Gebrauchtwagen-Test

Nach der Montage der roten Kennzeichen geht es auf ins etwa 30 Kilometer entfernte Grasberg, wo Heiko Kück den Omega V6 verkauft. Auf der Landstraße macht dereine passable Figur,. Zum einen sind heutzutage schon Kompaktfahrzeuge mit ähnlich potenten Antrieben gesegnet. Außerdem leistet die schwere Epsilon-2-Plattform, auf der der alte Insignia steht, dem OPC einen Bärendienst. Alsknackt der sportliche Opel beinahe die gar nicht mehr so sportliche Zwei-Tonnen-Marke.Gefallen finden wir am Fahrwerk, das selbst in der härtesten Stufe (bei aktivierter OPC-Taste) nicht zur Langstreckentortur wird. Derwird durch den Turbo zwar reichlich. Doch das ist uns allemal lieber als die künstliche Beisteuerung von Motorgeräuschen per Soundmodul, wie es inzwischen zur schlechten Sitte geworden ist. Für wahre Panikattacken sorgt dann die zweimalig aufblinkende Warnmeldung im Kombiinstrument:Machen wir wie befohlen und kontrollieren den Ölstand. Ergebnis: 100 Prozent. Nach Rückfrage bei der Werkstatt starten wir den V6 erneut und setzen unsere Fahrt fort, ohne dass die Warnmeldung noch mal erscheint – wohl nur ein Sensorfehler. Ein mulmiges Gefühl bleibt trotzdem.

Ergonomisch passt alles. Ab 1999 ist der Omega mit feineren Materialien besser verarbeitet und gedämmt.

Opel Omega 3.0 V6 Automatik Kosten Unterhalt Testverbrauch 12,4 l S/100 km CO2 299 g/km Inspektion 200-400 Euro Haftpflicht (17)* 694 Euro Teilkasko (24)* 205 Euro Vollkasko (24)* 418 Euro Kfz-Steuer (Euro 6) 202 Euro Ersatzteilpreise** Lichtmaschine (AT) 417 Euro Anlasser (AT) 759 Euro Wasserpumpe 377 Euro Zahnriemen 363 Euro Nachschalldämpfer 390 Euro Kotflügel vorn links, lackiert 876 Euro Bremsscheiben und -klötze 525 Euro Technische Daten Motor Sechszylinder/vorn längs Ventile/Nockenwellen 4/2 Hubraum 2962 ccm Leistung 155 kW (210 PS) bei 6000/min Drehmoment 270 Nm bei 3400/min Höchstgeschw. 238 km/h 0–100 km/h 9,5 s Tank/Kraftstoff 75 l/Super Getriebe/Antrieb Vierstufenautom./Hinterrad Länge/Breite/Höhe 4898/1776/1455 mm Kofferraumvolumen 530 l Leergewicht/Zuladung 1685/445 kg *Onlinetarif der HUK24-Versicherung: Zulassung in Hamburg, Fahrer nur Versicherungsnehmer und Partner (25 Jahre alt), jährliche Fahrleistung 15.000 km, Schadensfreiheitsklasse 1; **Preise inklusive Arbeitslohn und 19 Prozent Umsatzsteuer

Beim Umstieg auf den Omega entspannt uns dann sofort die gute alte Welt. Ebenfalls weniger als 140.000 Kilometer auf der Uhr, dazu handelt es sich um ein überdurchschnittlich gut gepflegtes Omega-B-Modell, das trotz seines Alters von 20 Jahren richtig jung wirkt. Doch schon diedeuten an, dass die Uhren hier noch anders ticken. Die Türen fallen eine Spur satter ins Schloss als im Insignia, und der Dreh am Zündschlüssel erweckt einen V6 zum Leben, der auch so klingt –Auf dem Papier fallen die Leistungswerte des 3.0 V6 zwar eher mau aus. Auf der Straße hat man aber doch das Gefühl, ziemlich standesgemäß motorisiert zu sein. Die Vierstufenautomatik schaltet butterweich. Undund scheut sich nicht, bis jenseits von 6000 Touren zu malochen. Bei 4500 Umdrehungen zündet gefühlt die zweite Schubstufe. Der Fotograf nickt anerkennend, doch nach einmaliger Drehorgie verschonen wir den V6 vor weiteren Strapazen, gleitenüber die Landstraße. Was der Omega ziemlich elegant hinbekommt. "Sieh an, sieh an", sagt der Kopf, "so viel Auto für so wenig Geld gibt es hier also." Da muss man nicht wirklich wahnsinnig sein, um sich für den Omega-Oldie zu entscheiden. Beim OPC könnte ein wenig Wahnsinn aber durchaus helfen.Hier der gemütliche Omega, der für wenig Geld viel Auto und eine gute Preisprognose bietet. Dort der rasante Insignia, der als OPC aber ein paar Risiken an Bord hat. Die ersten Insignia OPC haben ihr Preistal allerdings fast erreicht. Für Reparaturen sollte man dennoch ein paar Tausender einplanen.drei von fünf Punkten;vier von fünf Punkten.