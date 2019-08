F

ür einen Opel Omega B muss man im Allgemeinen nicht allzu viel anlegen. Was auch daran liegt, dass das ab 1994 als Nachfolger des beliebten Omega A verkaufte Auto oft noch nicht als Klassiker gesehen wird und anfangs Qualitätsprobleme aufwies. Erst die Modellpflege nach zwei Jahren Produktionszeit machte den Omega besser, gut erhaltene Fahrzeuge sind heute jedoch kaum zu finden. Exemplare des 1994 bis 2003 gebauten Youngtimer-Opel sind zwar in der Regel günstig, haben dann aber oft schon weit über 100.000 Kilometer und etliche Mängel auf dem Buckel. Besonders die stärkeren V6-Modelle sind in gutem Zustand nur sehr schwer zu finden. Jetzt steht genau solch ein Opel Omega mit 2,5-Liter-V6 in Nürnberg zum Verkauf, der in vieler Hinsicht die Ausnahme der Regel zu sein scheint. Verkaufspreis: 10.900 Euro!