Die Opel-Highlights aus Oschersleben zur Galerie

er nur ein paar dicke Felgen montiert, wird auf dem Parkplatz des Show & Shine-Wettbewerbs beim 24. Opel-Treffen in Oschersleben wirklich nur müde belächelt. In den liebevoll detaillierten Umbauten, die um die Experten- und Publikumsgunst buhlen, stecken teilweise mehrere Jahre Arbeit und richtig viel Geld. Als Sieger kürte das Publikum per App in diesem Jahr den komplett schwarzen Insignia OPC von Gaia Freigeist (Dennis Pliefke) – das "Perfect Opel Car 2019". Und auch sonst gab es beim weltgrößten Treffen für Fans der Marke mit dem Blitz einiges zu bestaunen. AUTO BILD hat die Highlights gefunden.