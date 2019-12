Opel Zafira Life mit BuddyBox: Wohnmobil-Test

W

Reisemobil Suchen Suchen und kaufen Sie Ihr Traummobil im Reisemobilmarkt Marke Alle Variante Alle Preis von Alle 2.000 EUR 5.000 EUR 7.000 EUR 10.000 EUR 12.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR 25.000 EUR 30.000 EUR 40.000 EUR 50.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR 100.000 EUR 200.000 EUR 300.000 EUR 400.000 EUR Preis bis Alle 2.000 EUR 5.000 EUR 7.000 EUR 10.000 EUR 12.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR 25.000 EUR 30.000 EUR 40.000 EUR 50.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR 100.000 EUR 200.000 EUR 300.000 EUR 400.000 EUR 500.000 EUR Jetzt finden

er nur ab und zu mal campen will, im Alltag aber ein geräumiges Auto braucht, steht bei den meisten Campingbus-Ausbauten vor einem Problem: Die fest installierten Möbel nehmen zu viel Stauraum weg. Außerdem ist wegen des hinter dem Fahrersitz positionierten Küchenblocks nur eine Schiebetür auf der Beifahrerseite möglich. Pössl Campster und den Crosscamp mal ausgenommen, die wissen nämlich mit ihrem (gegen Aufpreis) herausnehmbaren Küchenschrank hinter der fahrerseitigen Schiebetür zu punkten. Aber geht's auch noch flexibler? Ja, denn neben den mittlerweile etablierten Versorgungs- und Schlafboxen von beispielsweise Ququq oder Vanessa, die im Heck installiert werden, bereichern immer mehr kompakte Möbelmodule den Markt. Sie haben den Vorteil, leicht von einer Person ein- und ausgebaut werden zu können. Fixiert werden sie meist in den Bodenschienen, in denen bei Kleinbussen die Sitze laufen. Dazu liegen sogenannte Nutensteine bei, die am gewünschten Modulstandort in die Schiene eingelegt werden. Über einen Sterngriff wird das Modul dann festgeschraubt.