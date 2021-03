Oster-Deals: Kühlboxen im Angebot

Bei den thermoelektrischen Kühlboxen wird die Kühlung durch Strom, also thermoelektrisch erzeugt. Das bedeutet: Typische Komponenten eines Kühlschranks wie Kompressor oder Kältemittel sind nicht nötig. Das macht sie besonders günstig. Allerdings ist ihre Kühlleistung auch nicht so stark wie die einer Kompressor-Kühlbox. Denn Kompressor-Boxen arbeiten in ihrer Funktionsweise wie ein "echter" Kühlschrank. Passive Kühlboxen isolieren lediglich und kühlen nur in Verbindung mit zuvor gekühlten Kühlpacks. Von allen Arten gibt es bei Amazon zurzeit attraktive Deals: