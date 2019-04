In Osterei Nummer 4 verlost Maxwell Scott vier hochwertige Leder-Geldbörsen plus 150 Euro-Einkaufsgutschein im Gesamtwert von 1152 Euro. Spielen Sie mit und beantworten Sie die Gewinnspielfrage.

15 Tage, 15 tolle Preise! Unser großes Oster-Gewinnspiel hält vom 8. April bis 22. April jeden Tag Überraschungen für Sie bereit. In Osterei Nummer 4 hat Maxwell Scott vier hochwertige Leder-Geldbörsen plus 150 Euro-Einkaufsgutschein im Gesamtwert von 1152 Euro versteckt. Spielen Sie jetzt mit und beantworten Sie die Tagesfrage .

Tipp: Ein Blick in die Bildergalerie " Diese Autos fressen am wenigsten Geld " hilft Ihnen bei der Beantwortung dieser Tagesfrage.

Detailinformationen zu den attraktiven Preisen haben wir nachfolgend kompakt für Sie zusammengestellt:

Die britische Luxusmarke Maxwell-Scott steht für unvergleichliche Qualität. Daher werden alle Produkte in Handarbeit in einer kleinen Fabrik in Italien hergestellt. Für die Produktion wird nur das beste Leder verwendet – dieses Leder zu finden, war allerdings nicht einfach. Maxwell-Scott Gründer und CEO William Forshaw reiste vor der Gründung der Fashionmarke monatelang durch Italien und besuchte mehr als 100 Fabriken und Gerbereien, bis er "sein" klassisches Leder gefunden hatte.

Die Besonderheit des Maxwell-Scott Leders

Gewinnen Sie eine hochwertige Ticciano Leder-Geldbörse plus Einkaufsgutschein von Maxwell Scott.

Leder mit einzigartigem Charakter

Die britische Luxusmarke Maxwell-Scott steht für hohe Qualität und Handarbeit.



Die Weiterentwicklung des Leders

Inzwischen bietet Maxwell-Scott allerdings längst nicht mehr nur Produkte in dem klassischen Vollleder an. Nach erneuter genauer Recherche in Italien hat das Unternehmen jetzt auch Taschen und Accessoires zum Beispiel in einem Mock-Croco Leder oder einem Soft Grain Leder im Angebot. Aus ethischen Gründen nutzt Maxwell-Scott kein echtes Krokodilleder, stattdessen wird das Croco Muster mit Hitze in das klassische Vollleder geprägt, wodurch eine moderne und stilvolle Optik entsteht. Das neuste Leder der Luxusmarke ist das sogenannte Soft Grain Leder, welches eine subtile körnige Oberfläche aufweist. Dieses weiche, naturbelassene Leder kommt ebenfalls aus Italien und sorgt für einen echten Hingucker. Alle Lederarten haben allerdings eines gemeinsam – sie sorgen mit ihrer einzigartigen Gerbung und Verarbeitung dafür, dass ein Maxwell-Scott Produkt über Jahrzehnte von Generation an Generation weitergegeben werden kann.

Ausführliche Infos zu den Produkten finden Sie unter: www.maxwellscottbags.de

Haben Sie ein Osterei verpasst? Kein Problem!

Alle Eier des Oster-Gewinnspiels können Sie bis zum 22. April 2019 (23:59 Uhr) öffnen und an den Gewinnspielen teilnehmen: Zum Oster-Gewinnspiel 2019 Finden Sie jetzt alle Ostereier!