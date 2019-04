15 Tage, 15 tolle Preise! Unser großes Oster-Gewinnspiel hält vom 8. April bis 22. April jeden Tag Überraschungen für Sie bereit. In Osterei Nummer 12 hat traser swiss H3 watches zwei Outdoor-Uhren P67 Officer Pro GunMetal im Gesamtwert von 998 Euro versteckt. Spielen Sie jetzt mit und beantworten Sie die Tagesfrage.

Detailinformationen zu den attraktiven Preisen haben wir nachfolgend kompakt für Sie zusammengestellt:

Mit der P67 Office Pro GunMetal Modellreihe bringt traser eine Uhr heraus, die weder klirrende Kälte noch lange Nächte fürchten muss. Dank der kompromisslosen Verbindung von Funktionalität und Design reiht sie sich nahtlos in die Tradition des Schweizer Funktionsuhren-Pioniers traser ein. Und ist dabei weit mehr als nur ein Trend.

Gewinnen Sie die P67 Officer Pro GunMetal in khaki von traser!

Mit der P67 Officer Pro GunMetal kombiniert traser Funktionalität, Authentizität und Ästhetik. Dank der eigens entwickelten Selbstleuchttechnologie trigalight lässt sich die Zeit auch bei völliger Dunkelheit und schlechten Sichtverhältnissen ablesen. Bei trigalight wird Tritiumgas in mit farbigem Zinksulfid beschichtete Glasröhrchen gefüllt, um diese zum Leuchten zu bringen. Zeiger und Zifferblatt der traser Uhren sind mit diesen selbstleuchtenden Glasröhrchen bestückt. Das garantiert eine einwandfreie Ablesbarkeit in jeder Lebenslage – vom Joggen im Morgengrauen über die Skitour im Nebel bis zum nächtlichen Schneeschuh-Abenteuer. Die P67 Officer Pro GunMetal wurde entwickelt, um sich in allen Lebenslagen, bei jeder Temperatur und unabhängig von den Sichtverhältnissen in jedes Abenteuer zu stürzen, das das Leben bereithält.