C

Die Studie Neo Sports Café von Honda soll Linien einer Sport-Naked mit denen eines Cafe Racers vereinen.

Neben der in neuen Farben gekleideten Adventure-Legende Africa Twin wird am Honda-Stand die Studie Neo Sports Café parken . Die scharfe Japanerin will die Linien einer Sport-Naked-Maschine mit denen eines Cafe Racers vereinen. Ihr ultrakurzes Heck und der mächtige Doppelendschalldämpfer fallen sofort ins Auge. Die Front zeichnet eine besonders flache Lampenmaske mit futuristischen LED Lichtern aus. Für Vortrieb sorgt Hondas Reihenvierzylinder mit 650 Kubik. Das erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass aus der Studie die kommende Honda CB 650 R wird.