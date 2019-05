A

b 2020 will BMW den Marktführer Harley-Davidson auf dem Markt für schwere Motorräder angreifen. Den ersten Ausblick lieferte die im April 2019 in Texas vorgestellte Boxer-Studie. Anlässlich des prestigeträchtigen Concorso d'Eleganza am Comer See haben die Bayern nun ein wunderschönes Motorrad um den 1800er-Zweizylinder herumgebaut und die Cruiser-Studiegetauft.