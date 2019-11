Nein, meist handelt es sich um Standorte in Ballungsgebieten. Laut Rewe beispielsweise liegt die Zahl der betroffenen Parkplätze "bundesweit im niedrigen einstelligen Prozent-Bereich". Bei Netto sind es nach eigenen Angaben rund drei Prozent aller Filialen bundesweit. Unter anderem Lidl hat zudem an ausgewählten Standorten Sensoren in Parklücken anbringen lassen, zum Beispiel in Berlin und Dresden, aber auch im Bremer Stadtteil Findorff. Diese scannen das Auto und berechnen die Parkdauer minutengenau. Daten wie das Kennzeichen werden jedoch nach offiziellen Angaben erst bei einem Verstoß vom Parkraum-Dienstleister erfasst und nach fristgerechter Zahlung einer Vertragsstrafe wieder gelöscht.