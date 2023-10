In Österreich und Schweden half uns der Allradantrieb via E-Motor an der Hinterachse mehrmals aus der Patsche. Nur: Wie bei so vielen Autos schneit das Sensorfeld fürs Abstandsradar zu und fällt dann aus. Warum ist so etwas nicht beheizt? Obwohl der Peugeot den elektrischen Heckantrieb immer mit Strom versorgt, sollte man sich Ausflüge abseits des Asphalts verkneifen: Die Bodenfreiheit von 18 Zentimetern und der lange, tiefe Frontüberhang ergeben keinen Offroader.