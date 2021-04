Peugeot 308 III SW: Gebrauchtwagen-Test

rockener Asphalt, ein paar Pylonen und ein kleiner Kompakter, der mit quietschenden Reifen und viel Schräglage ins Bild fährt. " Peugeot 306 . Der Rivale." Das war 1993, und die Franzosen wollten nach den eigenwilligen Modellen 305 und 309 in der heiß umkämpften Kompaktklasse endlich vorne mitspielen. Das hat geklappt, auch wenn der "Rivale" schnell alterte und als Gebrauchter so manches Vorurteil gegenüber französischen Autos untermauerte. Fast 30 Jahre später steht der Urenkel 308 (der zweite) als Gebrauchter bei den Händlern. Der Rivale ist groß und selbstbewusst geworden. Aber auch besser?

Der 1.6 HDi mit 120 PS läuft weich und kultiviert. Dabei bleibt er mit Verbräuchen von unter fünf Litern sehr sparsam. ©Sandra Beckefeldt / AUTO BILD

308 II

Technische Daten: Peugeot 308 SW 1.6 Hdi Motor Vierzylinder/vorn quer Ventile/Nockenwellen 4 pro Zylinder/2 Hubraum 1560 cm³ Leistung 88 kW (120 PS) bei 3500/min Drehmoment 300 Nm bei 1750/min Höchstgeschw. 195 km/h 0–100 km/h 10,7 s Tank/Kraftstoff 52 l/Diesel Getriebe/Antrieb 6-Gang manuell/Vorderrad Länge/Breite/Höhe 4585/1804/1461 mm Kofferraumvolumen 610-1660 l Leergewicht/Zuladung 1375/495 kg

Die Fotoproduktion macht wenig Hoffnung. Das Automatikgetriebe des Testwagens, das laut Verkäufer "etwas zickig" sein soll, verweigert an der ersten großen Kreuzung den Dienst komplett,. Also geht es 2,5 Kilometer rückwärts zurück zum Autohaus, wo ein Handschalter als Ersatz wartet. Doch der graue. Wir ignorieren es und starten., das kleine, rutschige Lenkrad bekommen wir in letzter Sekunde zu packen und verhindern den Baumknutscher so knapp. Eine Ausnahme? Vielleicht. Doch auch so bekleckert sich der 308 bei seiner Mängelbilanz nicht mit Ruhm. Eher die Einfahrt mit Öl.des Franzosen und lässt TÜV­-Prüfer oft schon bei der ersten HU den Daumen nach unten senken. Für Liegenbleiber sorgen. Die 1,6-­Liter-Diesel, früher Garanten für defekte Turbos und schlimme Verkokungen, laufen, überzeugen mit weichem Lauf und Spatzendurst. Diesel konnten die Franzosen schon immer gut. Fahrwerke übrigens auch. Im Gegensatz zu dem eher straffen Vorgänger. In Verbindung mit dem großen Innenraum – vor allem im 33 Zentimeter längeren Kombi – kommt Mittelklassegefühl auf. Hier fehlt nichts. Außer vielleicht etwas Ernsthaftigkeit. Die Instrumente über dem Lenkrad sorgen dafür, dass dieses klein ausfällt und tief liegt. Geschmacksache. (Überlick: Alles zum Peugeot 308