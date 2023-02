Bereits seit 2018 ist der Peugeot 508 auf unseren Straßen unterwegs, nur ein Jahr später folgte mit dem PSE () sein Sport-Ableger mit Plug-in-Hybrid. Zeit also für die Franzosen, dem Mittelklasse-Modell einer umfassenden Modellpflege zu unterziehen. Neben der Limousine bekommt auch der Kombi- und die PSE-Version ein Update verpasst.

* Weitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbrauch und zu den offiziellen spezifischen CO2-Emissionen und gegebenenfalls zum Stromverbrauch neuer Pkw können dem "Leitfaden über den offiziellen Kraftstoffverbrauch" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" unentgeltlich erhältlich ist (www.dat.de)

Die Frontpartie präsentiert sich dynamisch, mittig prangt jetzt das neue Peugeot-Logo. Der Kühlergrill wird vollständig in die Frontstoßstange integriert. Dazu kommt das markante Tagfahrlicht in Säbelzahn-Optik, das die Franzosen jetzt mit drei Leuchtstreifen ausrüsten. Diese Lichtsignatur nimmt der 508 am Heck wieder auf – ebenfalls im "Drei-Klauen-Design" mit Wischblinker.