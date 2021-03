kurz PSE. Sport soll also bleiben, in irgendeiner Form aber immerIrgendwie wollen CO2-Vorgaben schließlich eingehalten werden. Als Erster kommt der 508 in den Genuss der PSE-Kur , mit seinen 360 PS seines Zeichens stärkster Serien-Peugeot aller Zeiten. Aber reicht das fürs Sport-Abzeichen?

Also reinsetzen, anschnallen und los. Gestartet wird stets im E-Modus. Bis zuschaffen, das interessiert uns heute aber nur sekundär. Mit 81 kW (110 PS) vorne und 83 kW (113 PS) hinten bieten nämlich schon die E-Motoren guten Punch. Am Ortsausgang schalten wir um auf "Sport". Dererwacht, jetzt liegen die vollenan. Viel beeindruckender als dieist die Art der Beschleunigung. Dank der E-Motoren schiebt der 508 ansatzlos und verzögerungsfrei nach vorne. Nicht brachial, aber druckvoll. Im Sportmodus tut sich noch mehr. Lenkung, Dämpfung, Gasannahme, Klang und das ESP werden anpespitzt. Und tatsächlich bringt der Franzose viel Spaß im gewundenen Taunus-Geläuf. Dank elektronischem Allrad gehen Kurven lange neutral, und das Peugeot-typisch kleine Lenkrad bietet ein gutes Rückstellmoment.

Zwei Liter Durchschnittsverbrauch auf 100 Kilometer gibt Peugeot an. In der Realität wohl nicht unter sechs.

Ab Werk ist der 508 PSE voll ausgestattet. Aufpreis kosten nur die Farben und ein stärkeres Lademodul. ©PSA Groupe

In Hybrid-Modus kehrt der PSE dann sogar denraus, die Dämpfung wird Französisch-weich. Selbst die großen 20-Zöller ruinieren den Komfort nicht. Nur auf groben Querfugen poltert es gelegentlich, 19 Zoll hätten es wohl auch getan. Daran ändert leider auch der Komfort-Modus nichts. Im Gegenteil, das Fahrwerk ist hier unterdämpft, was zu einem leicht schaukeligen Fahrverhalten führt. Den 508 PSE nur auf Sport zu reduziert, wäre also falsch. Er will lieberdie auf Leistungsreserven nicht verzichten wollen. Wer mit dem Messer zwischen den Zähnen fährt, sollte bei BMW M340i und Mercedes-AMG C 43 bleiben. Die wahren PSE-Konkurrenten heißen eher BMW 330e und Volvo S60 T8 . Bleibt noch der Preis.verlangt Peugeot für die Limo, 67.940 Euro für den Kombi ( zum Angebot: Ersparnis bei carwow.de bis zu 16.111 Euro ). Die Ausstattung ist zwar schon ziemlich komplett, und der Umweltbonus zwackt auch nochmal 5625 Euro ab. Zum Sonderangebot wird der 508 PSE aber auch damit nicht.