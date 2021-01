Bis 2025 will BMW 25 elektrifizierte Modelle im Programm haben. Fünf davon bringen die Münchner im März 2021 in Form von 320e und 520e. Sie verfügen jeweils über 204 PS Systemleistung und bilden die neuen Einstiegs-Hybride ihrer Baureihen. Beide sind als Limousine und Touring zu haben, der 3er Kombi auch mit Allrad. Der 320e startet bei 47.450 Euro, der 520e bei 53.700 Euro.

Minimum 1,3 Liter Verbrauch nach WLTP

Zweiliter-Vierzylinder-Benziner und einen E-Motor. Zusammen kommen die beiden Antriebe auf 204 PS und 350 Nm Drehmoment. Achtgang-Automatik und Hinterradantrieb sind Serie, den 320e Touring gibt es auch mit Allradantrieb xDrive. Ohne Verbrenner schaffen alle 140 km/h Spitze, wobei das die E-Reichweite von bis zu 61 Kilometer drastisch schrumpfen lässt. Und auch der optimistische WLTP-Verbrauch von 1,3 bis 1,5 Liter auf 100 Kilometer ist bei viel Gaseinsatz natürlich futsch. Wird der 12-kWh-Akku mit den maximalen 3,7 kW befüllt, sind die Batterien nach zwei Stunden und 36 Minuten zu 80 Prozent geladen. Eine komplette Ladung dauert eine Stunde länger. (So fährt der BMW 330e mit Plug-in-Hybrid!) Wie bei den größeren Hybrid-Geschwistern kombinieren auch die 20er einenZusammen kommen die beiden Antriebe aufAchtgang-Automatik und Hinterradantrieb sind Serie, den 320e Touring gibt es auch mit Allradantrieb xDrive. Ohne Verbrenner schaffen allewobei das die E-Reichweite von bis zu 61 Kilometer drastisch schrumpfen lässt. Und auch der optimistischeist bei viel Gaseinsatz natürlich futsch. Wird der 12-kWh-Akku mit den maximalen 3,7 kW befüllt, sind die Batterien nachEine komplette Ladung dauert eine Stunde länger.

Kofferraumvolumen schrumpft nur minimal

Gegenüber den Varianten mit reinem Verbrenner blieb das Kofferraumvolumen praktisch gleich. 375 Liter sind es in der 320e Limousine, 410 bis 1420 Liter beim Touring. Der 520e fasst 410 Liter, der Kombi zwischen 430 und 1560 Liter. Serienmäßig verfügen alle neuen Hybride über BMWs Digitaldisplay namens Live Cockpit Plus. Hier werden auch Modellspezifische Daten wie die elektrische Reichweite angezeigt.

Neue Einstiegs-Hybride ab 47.450 Euro