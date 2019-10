W

er sich einenkaufen möchte, muss sich zwei Fragen stellen: Akku voll oder leer? Und Kurz- oder Langstrecke? Ist der Akku voll, und Sie fahren selten mehr als 40, 50 Kilometer am Stück, kündigt Ihnen der Tankwart die Freundschaft. Ist der Akku leer, und Sie sind häufig auf der Autobahn , macht er Sie zu seinem Trauzeugen – selbst ein gut gemachterwie derT8 säuft dann auf 100 Kilometer so viel (in unserem Test bis zu) wie ein nur durchschnittlicher Diesel alle 250 Kilometer. Was also taugt die Volvo-Limousine mit dem Stecker?