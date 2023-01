Zwei Jahre Peugeot 508 SW fahren für 6151 Euro



Zusätzlich zur monatlichen Leasingrate müssen Kunden die einmalig zu zahlenden Überführungskosten in Höhe von 1000 Euro netto (1190 Euro brutto) einplanen. So ergeben sich im günstigsten Fall Gesamtleasingkosten von 6151,12 Euro netto (24 mal 214,63 Euro plus 1000 Euro). Für 294,12 Euro netto (350 Euro brutto) bietet der Händler eine deutschlandweite Lieferung an.