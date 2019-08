uf dem Caravan Salon 2019 zeigt Peugeot den neuen Alpin Camper auf Basis des Kastenwagens Peugeot Partner in der Ausstattungsvariante Grip . Dabei ist der 4,75 Meter lange Alpin Camper konsequent auf zwei Reisende ausgelegt: Er bietet ein ausklappbares Bett (1,12 x 1,95 Meter) mit einer sechs Zentimeter hohen Matratze, das zusammengebaut als Sitzgelegenheit dient. Tagsüber wird das Bett ganz einfach in eine Längssitzbank entlang der Beifahrerseite umgewandelt. Der dadurch entstehende Mittelgang kann dann als Transportfläche genutzt werden. Gegenüber der Sitzbank befindet sich ein schmaler Küchenblock mit Gaskocher und Spülbecken. Die Frisch- und Abwassertanks sind ebenfalls im Küchenblock untergebracht. Der Kompressor-Kühlschrank hat seinen Platz unter dem Bett gefunden.

Um ausreichend Strom an Bord zu haben, befindet sich auf dem Dach ein Solarpanel.

Zur Grip-Ausstattung gehören auch zwei energiesparende, in der Decke versenkte LED-Leuchten sowie ein Touch-Einbau-Dimmer im Steuerungspanel, der den Innenraum in ein gemütliches Licht taucht. Um ausreichend Strom an Bord zu haben, befinden sich auf dem Dach Solarzellen. Bei schönem Wetter kann eine elektrische Markise ausgefahren werden. Und eine frische Brise weht bei Bedarf durch das Aufstellfenster in der Schiebetür in den Innenraum des kleinen Kastenwagens. Bei weniger schönem Wetter kann der Alpin Camper innen mit einer Standheizung auf gemütliche Temperaturen gebracht werden.