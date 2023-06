Denn verantwortlich für den Erfolg des 2008, so Peugeot , sei auch der e-2008, mit in den letzten vier Jahren 75.000 Fahrzeugen. Gebaut wird das 4,30 Meter lange SUV im spanischen Werk in Vigo. Dort rollt er nicht nur als E-Auto, sondern auch mit drei herkömmlichen Verbrennermotoren – darunter ein ganz neuer mit 48-Volt-Architektur – vom Band.