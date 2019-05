D er Peugeot E-Legend sorgt für Aufsehen: Auch mehr als ein halbes Jahr nach ihrer Premiere auf dem Autosalon Concorso d'Eleganza Villa d'Este am Comer See ausgestellt und trat in der Klasse Concept Cars und Prototypes gegen Bugatti La Voiture Noire, Touring Superleggera Sciádipersia Cabriolet und Co an! ersorgt für Aufsehen: Auch mehr als ein halbes Jahr nach ihrerauf dem Autosalon Paris 2018 zieht die Studie alle Blicke auf sich. Jetzt wurde der E-Legend beim prestigeträchtigenam Comer See ausgestellt und trat in der Klassegegenund Co an!

Peugeot-Chefdesigner Gilles Vidal fünf Fakten zum Im Rahmen des Concorso d'Eleganza 2019 am Comer See verrietfünf Fakten zum Peugeot E-Legend, die bislang weitgehend unbekannt waren!

1. Der Peugeot E-Legend ist ein 8K-Auto

Die angedeuteten Schlitze oberhalb der hinteren Radhäuser sollen den E-Legend stämmiger wirken lassen. 4K? 8K! Gilles Vidal verrät, dass der voll elektrische E-Legend im Pariser Designzentrum als "8K-Auto" gehandelt wird. Auch die Erklärung liefert der Chefdesigner: 4K kenne inzwischen fast jeder. Mit seinen ultrascharfen Ecken und Kanten läute der E-Legend das nächste Designlevel ein, genau wie das nächste Level bei der Bildauflösung: 8K! Wichtiger Bestandteil des klaren Designs sind auslaufende Linien (beispielweise auf der Motorhaube), die ähnlich auch in Peugeots zukünftige Designsprache übernommen werden sollen. Peugeot E-Legend: Concorso d'Eleganza Villa d'Este zur Galerie Was kommt nach! Gilles Vidal verrät, dass derim Pariser Designzentrum als "8K-Auto" gehandelt wird. Auch die Erklärung liefert der Chefdesigner: 4K kenne inzwischen fast jeder. Mit seinenläute der E-Legend dasein, genau wie das nächste Level bei der Bildauflösung: 8K! Wichtiger Bestandteil des klaren Designs sind(beispielweise auf der Motorhaube), die ähnlich auch in Peugeots zukünftige Designsprache übernommen werden sollen.

2. Die Stoßstangen sind frei stehend

Erst bei genauem Betrachten fällt auf, dass die schwarzen Metallstoßstangen des E-Legend vorne und hinten ein Stück von der Karosserie abstehen. Damit sollen sie nicht nur an die prunkvollen Chromstoßstangen des Urahns Peugeot 504 erinnern, sondern die Überhänge gleichzeitig optisch verkürzen.

3. Die Seitenschweller haben eine Funktion

Der E-Legend wird von vielen gefeiert – die Serienchancen stehen trotzdem mehr als schlecht. Seitenschweller, die die Karosserie im Profil schlanker wirken lassen. Vidal erklärt, dass die Seitenschweller gleichzeitig als Rahmen der Batterien dienen, die im Unterboden verbaut wurden. Der vordere Teil der Schweller ist gerippt, was der Kühlung während des Ladens zugute kommt. Ein Hingucker im Profil des Peugeot E-Legend sind die aufwendig designten, die die Karosserie im Profil schlanker wirken lassen. Vidal erklärt, dass die Seitenschweller gleichzeitig alsdienen, die im Unterboden verbaut wurden. Der vordere Teil der Schweller ist gerippt, was derzugute kommt.

4. Die Nabendeckel sind immer aufrecht

Die hervorstehenden Nabendeckel mit Löwen-Logo und Peugeot-Schriftzug bleiben auch während der Fahrt immer aufrecht. Dieses kleine Feature kennen wir schon seit Jahren von verschiedenen Rolls-Royce-Modellen wie Phantom, Wraith oder Dawn. Mit Sicherheit keine Innovation – aber ein liebevolles Detail, das es so bei Peugeot noch nicht gab.

5. Die 3D-Rückleuchten sollen in Serie gehen

Rückleuchten auf, die mit ihrer klaren Grafik an aktuelle Peugeot-Modelle wie den 508 erinnern. Im Gegensatz zum 508 sind ist die Leuchtgrafik beim E-Legend aber dreidimensional ausgeführt. Vidal lässt durchblicken, dass Peugeot diese 3D-Rückleuchten schon für die Serie vorbereitet. Peugeot E-Legend 2018 zur Galerie Am Heck des E-Legend fallen vor allem dieauf, die mit ihrer klaren Grafik an aktuellewie denerinnern. Im Gegensatz zum 508 sind ist die Leuchtgrafik beim E-Legend aber dreidimensional ausgeführt. Vidal lässt durchblicken, dass Peugeot dieseschon für die Serie vorbereitet.

Am Ende die Frage: Kommt der E-Legend in Serie?

Auch wenn die Rückmeldung und das Interesse an der Studie die hohen Erwartungen noch übertroffen haben, plant Peugeot weiterhin keinen E-Legend als Serienmodell. Zwar hat Peugeot-CEO Jean-Philippe Imparato kurz nach der Präsentation der Studie eine Petition ins Leben gerufen, von den 500.000 avisierten Unterschriften sind aktuell aber nicht mal 60.000 eingegangen. Und selbst wenn die 500.000-Marke geknackt wird, ist es nicht sicher, dass der E-Legend auch wirklich in Serie geht. Am Comer See lässt Gilles Vidal immerhin durchblicken, dass immer mal wieder versucht, eine Kleinserie ins Gespräch zu bringen.

Sie wollen, dass der Peugeot E-Legend gebaut wird? Hier geht's zur Petition!