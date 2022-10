Das schafft Vertrauen. Und Begehrlichkeit: In Deutschland flitzten im ersten Halbjahr 2022 fünf Dreiradroller in die Top 23 der meistverkauften Motorroller. Marktführer Piaggio ist mit allen drei MP3-Modellen im Ranking vertreten und bringt es zusammen auf 785 Exemplare.

Dreirad fahren? Hier ganz normal, bei uns in Deutschland immer noch ein Makel in der Bikerwelt – aber nicht bei Autofahrern. Die gehören zum bevorzugten Klientel von Piaggio. Der simple Grund: Sie können einfach umsteigen. Einen Motorradführerschein brauchen sie nicht für die Dreiradroller.

Topmodell mit Rückfahrkamera, Totwinkelwarner und Spurwechselassistent

Angenehme Laufruhe

Positiv

Negativ

Technische Daten und Preis: Piaggio MP3 530 Exclusive

