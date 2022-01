heute nur noch Wohnmobile der oberen Mittelklasse. Als eine von acht Marken im Konzern Groupe Pilote fertigt Pilote alle Fahrzeuge in Frankreich. Très chic! Mit dem neuen Integrierten beweisen die Franzosen einmal mehr ihr Gespür für geschmackvolles und stimmiges Innendesign. Schon seit 1962 produziert Pilote Freizeitfahrzeuge, zunächst Wohnwagen . Als eine von acht Marken im Konzern Groupe Pilote fertigt Pilote alle Fahrzeuge in Frankreich.

Das ist er: Ein großzügiger Integrierter mit serienmäßig vier festen Schlaf- und Sitzplätzen. Die gehobene Ausstattungslinie Évidence erhöht zwar den Preis auf 81.900 Euro, bietet dafür im Gegenzug aber quasi eine Vollausstattung. Diese umfasst unter anderem das Energiepaket mit 100-Watt-Solarpanel, Markise, Zwei-Punkt-Zentralverriegelung der Aufbautür, Pioneer-Radiosystem mit 9-Zoll-Touchscreen, Rückfahrkamera, Sat-Anlage mit TV-Vorbereitung und -halter, Lenkrad und Schaltknauf mit Lederbezug, zum Doppelbett umbaubare Einzelbetten, Außenschublade und elektrische Trittstufe. Der Grundpreis der einfacheren Ausstattungslinie Expression beträgt 72.420 Euro.

Pilote G740 FGJ: Tageslicht, Bewegungsfreiheit und eine bequeme Stehhöhe



Das hat er: Licht, großzügiges Raumgefühl und Bewegungsfreiheit. Die gemütliche Vis-à-vis-Sitzgruppe eignet sich nicht nur zum gemütlichen Beisammensein, sondern erweist sich zudem als multifunktional. Mit Benutzung der drehbaren und höhenverstellbaren Fahrerhaussitze finden in der Sitzgruppe bis zu sechs Personen bequem Platz. Die Sitzbank auf der Beifahrerseite kann bei Bedarf im Handumdrehen in einen weiteren Sitzplatz mit Dreipunktgurt und verstellbarer Rückenlehne umgebaut werden. Für mehr Bewegungsfreiheit lässt sich der Esstisch einfach in der Mitte um klappen. Ebenfalls großzügig fällt das Platzangebot in der Küche aus. Endlich mal eine Arbeitsplatte, die Hobbyköchen genügend Raum zur Entfaltung gibt.

Zoom Mit den drehbaren Fahrersitzen erweitert sich die gemütliche Sitzgruppe für bis zu sechs Personen.



Die farblich passende graue Wandverkleidung sieht nicht nur schick aus, sondern schützt auch effektiv vor Kochspritzern. Daneben überzeugen die großen und vor allem tiefen Schubladen, in denen Ölflaschen auch stehend gelagert werden können. Pluspunkte bekommen oben drein die Haken für Geschirrtuch und Topflappen sowie die zwei modernen Gewürzregale. Anhand dieser Detailliebe in der Küche kann man gut erkennen, wie gern Franzosen in ihren Reisemobilen kochen.

Auch Dusche und Waschraum bieten eine Menge Bewegungsfreiheit. Zudem lassen sich beide Bereiche durch Schiebe- und Badtür räumlich verbinden und gleichzeitig für mehr Privatsphäre von Schlaf­- und Wohnbereich abtrennen.

Ausstattung und zahlreiche Komfortfeatures erzwingen die Auflastung

So fährt er: Trotz seiner Länge von immerhin 7,49 Metern leichtfüßig und einfach. Selbst die engen Gassen und Landstraßen in Oberfranken bereiten uns keinen Stress bei der Testfahrt. Für gute Rundumsicht sorgen die großen Außenspiegel, Fenster und die serienmäßige Rückfahrkamera mit hochauflösendem Bildschirm. Je nach Lichteinfall stört lediglich die Reflexion des Aluminiumrahmens der Frontscheibenverdunkelung. Wegen des langen Hecküberhangs bedarf es etwas Vorsicht und Übung beim Abbiegen, Rangieren und Einparken.

Zoom Der Integrierte fährt sehr angenehm. Beim Rangieren ist aufgrund des langen Überhangs Vorsicht geboten.



Die Zuladung beträgt bei einer Auflastung auf 4,4 Tonnen dann stattliche 1814 Kilogramm. So gerüstet, bereitet auch die Mitnahme von schweren E-­Bikes keine unnötigen Sorgen. Mit dem 160-­ PS ­-Diesel und der Neunstufen-­Wandlerautomatik beschleunigt der Franzose kräftig, komfortabel und sicher. Durch die höhere Ausstattung und die zahlreichen Komfortfeatures führt kein Weg an einer Auflastung, verbunden mit dem Einbau verstärkter Federn an Vorder-­ und Hinterachse, vorbei.So gerüstet, bereitet auch die Mitnahme von schweren E-­Bikes keine unnötigen Sorgen.