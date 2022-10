Pilote gibt Vollgas. Die französische Marke, die dieses Jahr ihr 60-jähriges Firmenjubiläum feiert, gewinnt immer mehr Marktanteile in Deutschland. Klar, dass die Franzosen auch mit zahlreichen Kastenwagenmodellen den deutschen Markt aufmischen. Etwa mit dem V600G.

Dieser Kastenwagen überrascht mit einem cleveren Badkonzept. Gerade bei Fahrzeugen mit diesen kompakten Ausmaßen werden bei den meisten Herstellern Abstriche in diesem Bereich gemacht.

Pilote geht einen Sonderweg. Die Entwickler wollten in diesem Fahrzeug möglichst viel Platz zum Duschen schaffen. Erreicht wird dies durch eine verschiebbare Banktoilette.

Diese Art des stillen Örtchens ist sonst eher in größeren Fahrzeugen zu finden. Pilote verbaut sie nun auch in Kastenwagen. Mit einem Druck auf die Gasdruckfedern verschwindet die komplette Toilette in der Wand unter dem hochklappbaren Waschbecken.