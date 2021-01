össl ist so etwas wie der Aldi der Camper-Szene. Die Produkte sind gut, die Preise günstig. Diesen Ruf hat sich das im schönen Berchtesgadener Land vor den Toren Salzburgs ansässige Unternehmen in über 30 Jahren verdient.Auch wir konnten uns schon von der legendären Qualität überzeugen:Mit mikroskopisch kleiner Mängelquote, was in der Caravaning-Welt leider nicht selbstverständlich ist. Besonders erstaunten uns damals die vielen kleinen netten Details, die das Camperleben an Bord komfortabel machen. Daher waren wir gespannt, wie die Pössl-Entwickler es schaffen wollten, auf rund einem Meter weniger ein vollwertiges Wohnmobil zu realisieren.

Ein kurzer, knackiger Kastenwagen für zwei, die nicht viel Geld für Komfort ausgeben wollen. Und gleichzeitig das kleinste Modell der für Pössl so wichtigen Summit-Reihe, die 2016 mit Schwenkbad und reisefertiger Ausstattung startete.Allerdings:Das betrifft hier vor allem das recht knappe Querbett, das in der unteren Hälfte auch noch eingeschnitten ist. Immerhin: Für schmale Menschen bis 1,80 Meter Körperlänge passt die Liegefläche (1,94 x 1,40 bis 1,17 Meter) noch ganz gut.

Das Interieur des Summit ist hell und freundlich. Es gibt genügend Fenster, Luken und Beleuchtungselemente. ©Sven Krieger / AUTO BILD

Stärken Schwächen - günstiger Einstiegspreis - leichte Klappergeräusche der Tischkonstruktion - durchdachter, flexibler Innenraum - konzeptbedingt knappes Raumangebot - cleveres Schwenkbad - nur leidlich bequemes Bett - problemloses Fahrverhalten, sehr wendig - viele Extras lassen den Preis schnell über 40 000 Euro steigen - vielseitiges Fahrzeugkonzept - gute Verarbeitung

Pössl Summit 540 Technische Daten Motorisierung BlueHDI 140 Motor/Bauart/ Zylinder/Einbaulage Diesel/in Reihe/ vier/vorn quer Hxbraxm 2198 cm3 kW (PS) bei X/min 103 (140) bei 3750 Nm bei X/min 340 bei 1750 Höchstgeschwindigkeit 160 km/h Getriebe Sechsgang manuell Antrieb Frontantrieb Bremsen vorn/hinten Scheiben/Scheiben Testwagenbereifung 225/75 R 16 CP Reifentyp Michelin Agilis Camping Tankinhalt/Kraftstoffsorte 90 l/Diesel Anhängelast gebremst/ ungebremst 750/2500 kg Länge/Breite/Höhe 5413/2050/2580 mm Radstand 3450 mm Messwerte Beschleunigung 0–50 km/h 5,0 s 0–80 km/h 11,3 s 0–100 km/h 18,1 s Zwischenspurt 60–100 km/h 12,24 s (4. Gang) 80–110 km/h 19,78 s (6. Gang) Masse fahrbereit 2774 kg Zuladung/zgl. Gesamtgew. 726/3500 kg Wendekreis links/rechts 14,8 m/14,7 m Bremsweg aus 100 km/h kalt 46,07 aus 100 km/h warm 48,13 m Innengeräusch bei 50 km/h 64 dB (A) bei 80 km/h 68 dB (A) bei 100 km/h 70 dB (A) Testverbrauch – CO² 9,6 l D – 254 g/km Reichweite 938 km Aufbau Außenmaterial Wand/Dach/Boden Stahlblech/Stahlblech/ Stahlblech Isoliermaterial Wand/Dach/Boden PE-Schaum/PE-Schaum XPS Wandstärke Wand/Dach/Boden 20/30/24 mm Fenster 4 Dachhauben 2 Max. Innenhöhe/-breite 1905/1935 mm Bettenmaß Heck (L x B) 1935 x 1400-1170 mm Herd 2 Flammen Kühlschrank/Eisfach 100/8 l Modell Toilette Dometic Cassette Sitzplätze/ mit Dreipunktgurten 4/4 Heizung Truma Combi 4 Steckdosen 12/230 V 3/5 Leuchten 6 Aufbaubatterie 95 Ah Frischwassertank 85 l Abwassertank 100 l Gasvorrat 1 x 11 kg + 1 x 5 kg Kosten/ Garantien Abgasnorm Euro 6 Steuer pro Jahr 240 Euro Versicherungen (HPF/VK)* 332/710 Euro Werkstattintervalle nach Anzeige Garantie Basis/Durchrostung 2/5 Jahre Garantie Aufbau/Dichtheit 2/2 Jahre Mobilitätsgarantie 2 Jahre Preise Grundpreis (mit Basismotor) 35.699 Euro Testwagenpreis 41.729 Euro VK SB 300 Euro inkl. TK SB 150 Euro, jährliche Zahlweise; Alle Angaben ohne Gewähr

Alles an Bord, was zwei Zugvögel brauchen – und ein paar schlaue Ideen, die das Leben an Bord erleichtern: drehbare Fahrerhaussitze, Seitensitzbank, kompakte Küche, Bad, einfaches Kontrollpanel, Querbett.Durch ein Extrabrett zum Aufklappen entsteht ein Minitisch für eine Person. Wer mehr braucht, klappt die ganze Konstruktion aus. Einziges Manko: Die Bauteile sorgen für Klappergeräusche. Im Sitzkasten sind Truma-Heizung und Elektrik eingebaut.Staumöglichkeiten bieten Unterschrank mit Besteckschublade und Oberschrank.mit durchschnittlichem Liegekomfort. Schulter und Hüfte ruhen auf Lattenrosten, Kopf und Beine auf den Holztruhen. Die größere (rechts) beherbergt einen kleinen Kleiderschrank mit Garderobenstange.Die Dusche wird dadurch aber recht eng. Trotzdem – für einen Kastenwagen nicht schlecht. Eine Lamellentür sorgt für Sicht- und Spritzschutz.Aufgrund des kurzen Radstands wirkt der Summit 540Mit dem 140-PS-Motor ist eine Reisegeschwindigkeit von 130 km/h problemlos über längere Strecken möglich. Der Verbrauch beträgt akzeptable 9,6 Liter.Ich dachte, nach über 30 Jahren in der Campingszene kann mich nichts mehr überraschen. Denkste! Mit dem günstigen Summit 540 hat sich Pössl selbst übertroffen. Phänomenal, was auf so engem Raum alles geht. Jetzt noch ein Klappdach drauf, dann ist der 540er sogar familientauglich!4,5 von fünf Punkten.