Pössl Summit 600 Plus: Wohnmobil-Test

Dieser top ausgestattete Kasten ist nicht nur was für Schnäppchenjäger. In ihm steckt jede Menge Erfahrung aus 30 Jahren Reisemobilbau.

W er hat's erfunden? Nicht die Schweizer. Okay, Pössl auch nicht, aber beim Thema Reisemobil Suchen Suchen und kaufen Sie Ihr Traummobil im Reisemobilmarkt Marke Alle Variante Alle Preis von Alle 2.000 EUR 5.000 EUR 7.000 EUR 10.000 EUR 12.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR 25.000 EUR 30.000 EUR 40.000 EUR 50.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR 100.000 EUR 200.000 EUR 300.000 EUR 400.000 EUR Preis bis Alle 2.000 EUR 5.000 EUR 7.000 EUR 10.000 EUR 12.000 EUR 15.000 EUR 20.000 EUR 25.000 EUR 30.000 EUR 40.000 EUR 50.000 EUR 60.000 EUR 80.000 EUR 100.000 EUR 200.000 EUR 300.000 EUR 400.000 EUR 500.000 EUR Jetzt finden er hat's erfunden? Nicht die Schweizer. Okay, Pössl auch nicht, aber beim Thema Kastenwagen sind die Fachleute aus dem Berchtesgadener Land ganz vorne dabei. Firmengründer Peter Pössl baute schon 1989 die ersten, um Reisemobil-Komfort in kompakten Abmessungen und zu günstigen Preisen erreichbar zu machen. Dem Konzept ist die Firma bis heute treu geblieben. Und mit Globecar, Roadcar und Clever Vans sind gleich drei neue Marken unter ihrem Dach hinzugekommen. Die Pössl H-Line, zu der der Summit 600 Plus gehört, darf darunter als Top-Baureihe angesehen werden. Für sie sind beispielsweise raumerweiternde GFK-Hochdächer verfügbar. Basis ist die D-Line, in der es mit dem Roadcamp für 36.599 Euro losgeht. 2400 Euro mehr kostet der Summit 600 Plus – aber mit Extras im Wert von 6783 Euro inklusive!

Stauraum ist reichlich vorhanden

Unter der vorderen Bettauflage versteckt sich die pfiffige Kleiderstangen-Automatik. Das ist er: Ein ursolider Kastenwagen für zwei, der trotz aller Kompaktheit die Ausstattung eines Vollwert-Reisemobils bietet. Dabei haben wir den Grundriss schon tausendmal gesehen: Halbdinette plus drehbare Fahrerhaussitze mit solidem Tisch auf einem kleinen Podest mit Bodenfach. Küche mit Zweiflammenherd und Spüle sowie 90-Liter-Kühl-Gefrier-Kombi, Bad mit Dusche, Waschbecken und WC gegenüber, Doppelbett quer im Heck. Stauraum gibt es ohne Ende: überm Fahrerhaus, in umlaufenden Dachschränken und zwei offenen Regalen, drei Schubladen sowie einem Eckschrank in der Küche. Unter dem Bett hat noch reichlich Sperriges Platz, und zum Transport von Fahrrädern o.Ä. können die Lattenroste leicht entfernt werden. Als Befestigungspunkte stehen vier Zurrösen bereit. Sehr cool: die automatische Kleiderstange unterm Bett. Drückt man drauf, fährt sie gasdruckunterstützt hoch. Zahlreiche LED-Lampen erhellen den Innenraum so, wie man es braucht. Wobei ihr (einstellbarer) Blauton in Bad und Sitzgruppe Geschmackssache bleibt. Ein ursolider Kastenwagen für zwei, der trotz aller Kompaktheit die Ausstattung eines Vollwert-Reisemobils bietet. Dabei haben wir den Grundriss schon tausendmal gesehen: Halbdinette plus drehbare Fahrerhaussitze mit solidem Tisch auf einem kleinen Podest mit Bodenfach. Küche mit Zweiflammenherd und Spüle sowie 90-Liter-Kühl-Gefrier-Kombi, Bad mit Dusche, Waschbecken und WC gegenüber, Doppelbett quer im Heck. Stauraum gibt es ohne Ende: überm Fahrerhaus, in umlaufenden Dachschränken und zwei offenen Regalen, drei Schubladen sowie einem Eckschrank in der Küche. Unter dem Bett hat noch reichlich Sperriges Platz, und zum Transport von Fahrrädern o.Ä. können die Lattenroste leicht entfernt werden. Als Befestigungspunkte stehen vier Zurrösen bereit. Sehr cool: die automatische Kleiderstange unterm Bett. Drückt man drauf, fährt sie gasdruckunterstützt hoch. Zahlreiche LED-Lampen erhellen den Innenraum so, wie man es braucht. Wobei ihr (einstellbarer) Blauton in Bad und Sitzgruppe Geschmackssache bleibt.

Die elektrische Zuziehhilfe macht Türknallen unnötig

Sehr praktisch: das große Schwenkregal in der Küche und die Kocher-Spüle-Kombination. Das hat er: Für ein Für ein Wohnmobil dieser Klasse erstaunlich viel Platz. Die Küche beispielsweise bietet eine Arbeits- und Ablagefläche, von der die meisten Camper nur träumen können. Auffällig praxistauglich zudem: Kocher und Spüle bestehen aus einem Bauteil, was sehr reinigungsfreundlich ist. Und das Bad mit der raffinierten Schwenkwand ist vollwertig – erstaunlich für einen Kastenwagen. Nur im Mittelgang ist es naturgemäß eng. Besonders gefallen hat uns die elektrische Zuziehhilfe der Schiebetür (699 Euro). Pössl hat sie exklusiv im Programm, und wer auf dem Campingplatz Freunde finden will, sollte nicht auf sie verzichten. Tür knallen? Nicht mehr nötig. Im Plus-Paket sind neben der reisefertigen Grundausstattung beispielsweise noch Alufelgen , die Auflastung auf 3,5 Tonnen, Beifahrerairbag, Fahrerhausverdunkelung, Klimaanlage , Lederlenkrad, LED-Tagfahrlicht, Metalliclack und Tempomat enthalten. Unverständlich: Es ist nur ein Kompressorkühlschrank im Angebot. Das schränkt die Autarkie ein und macht die optionale 95-Ah-Drittbatterie (359 Euro) in Wahrheit zur Pflicht.

Im Ausweichtest gibt's keine Probleme