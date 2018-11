D

AUTO

Alt gegen Neu: Porsche 911 zur Galerie

as Autojahr 2018 steht unter dem Motto "Evolution statt Revolution" – jedenfalls, was die Optik angeht. Daran hält sich auch Porsche : Der Sportwagenbauer hat die achte Generation des 911 äußerlich nur sanft angepasst. Erkennbar ist der neue Elfer am leichtesten beim Blick aufs Heck: Das trägt eine markante dritte Bremsleuchte und – künftig nicht nur bei den Allradmodellen – ein durchgehendes Leuchtenband. Den Innenraum hat Porsche modernisiert und dank neuem Infotainment auf einen neuen Stand in Sachen Connectivity gebracht.