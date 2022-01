PS

Zulassung

60.000 bis 70.000 Kilometer Fahrstrecke pro Jahr: Was selbst für die meisten Vertreter in ihren Diesel-Kombis eine Herausforderung ist, hat ein Mann mit seinemgemacht. Beim Auktionshaus Bonhams wird derzeit ein interessanter Porsche 911 (991 .2) Turbo S versteigert. Das Besondere an dem 580starken und bis zu 330 km/h schnellen 911 ist nicht etwa die, sondern die enorm hohe Laufleistung. Seit der2016 hat der Erstbesitzer insgesamtmit seinem Porsche abgespult, was einerentspricht.