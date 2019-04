D er neue Porsche 911 im ersten Einzeltest. Oh, je – kann das gut gehen? Nicht weil die achte Auflage des Sportwagens ein schlechtes Auto wäre und somit ein schlechtes Ergebnis fürchten sollte. Es liegt am Test an sich. Ein Einzeltest kann dem 911 nicht gerecht werden. Ein Doppeltest wäre sinnvoller. Weil ein 911 immer auch zwei Autos in einem ist. Im Alltag beständiger Prestigebomber mit feinsten Manieren auf der rechten Spur, absolut ernsthafter Racer mit feiner Elektronikunterstützung auf der linken Bahn – so in etwa die Kurzform seines Doppellebens. er neueim ersten Einzeltest. Oh, je – kann das gut gehen? Nicht weil die achte Auflage des Sportwagens ein schlechtes Auto wäre und somit ein schlechtes Ergebnis fürchten sollte. Es liegt am Test an sich. Ein Einzeltest kann dem 911 nicht gerecht werden. Ein Doppeltest wäre sinnvoller. Weil ein 911 immer auch zwei Autos in einem ist. Im Alltagmit feinsten Manieren auf der rechten Spur, absolutmit feiner Elektronikunterstützung auf der linken Bahn – so in etwa die Kurzform seines Doppellebens.

Mit mehr Technik wird der Porsche 911 noch fahraktiver

Video: Porsche 911/992 (2019) So fährt sich der neue 911er! Zur Videoseite Typ 992 (so heißt die nun aktuelle Generation genau) mit etlichen Tricks auf mehr Tempo und noch mehr Fahrerlebnis gedreht. Dazu gehören eine Hinterradlenkung, Wankausgleich per E-Motoren, breitere Spur, Mischbereifung, aktive Aerodynamik, geregelte Stoßdämpfer, eine erstklassige Fahrstabilitätsregelung mit kurskorrigierenden Bremseingriffen – am Ende macht der Porsche beim Herumtoben auf kurvigen Straßen also millimetergenau und fast schon devot-willig, was er soll: sich präzise, spielerisch, berechenbar und wie mit dem Teer vergossen an Scheitelpunkte herantasten. Wo stecken eigentlich die pummeligen 1,6 Tonnen Leergewicht nach dem Einlenken? In Fliehkrafthausen lassen sie sich jedenfalls nicht blicken. Fangen wir auf der schnellen Spur an. Porsche hat den(so heißt die nun aktuelle Generation genau) mit etlichen Tricks auf mehr Tempo und noch mehr Fahrerlebnis gedreht. Dazu gehören eine Hinterradlenkung, Wankausgleich per E-Motoren, breitere Spur, Mischbereifung, aktive Aerodynamik, geregelte Stoßdämpfer, eine erstklassigemit kurskorrigierenden Bremseingriffen – am Ende macht der Porsche beim Herumtoben auf kurvigen Straßen also millimetergenau und fast schon devot-willig, was er soll: sich präzise, spielerisch, berechenbar und wie mit dem Teer vergossen anherantasten. Wo stecken eigentlich die pummeligen 1,6 Tonnen Leergewicht nach dem Einlenken? In Fliehkrafthausen lassen sie sich jedenfalls nicht blicken.

Die Fahrleistungen sind über jeden Zweifel erhaben

Geht unglaublich gut: In 3,4 Sekunden stürmt der 911 Carrera 4S aus dem Stand auf Tempo 100. Carrera 4 S eine blitzsaubere Fahrsicherheitsbilanz. Auf Lastwechsel mag er so gar nicht eingehen, ungewöhnlich neutral tastet sich die Fuhre in den Grenzbereich hinein, das Allradantrieb, eine Lenkung, die dir beim Zuziehen in den Radius hinein und beim seichten Öffnen sagt, wo es langgeht, verquirlt der 911 zu einer Fahrspaßsuppe, die kein anderer weltweit so abschmecken kann wie die Truppe aus Zuffenhausen. Zuschlag? Kommt! Aus Dreiliter-Boxermotor mit unverkennbarem Turbomuster inklusive einer leider spürbaren zweistufigen Leistungslinie ans Werk geht – das Aggregat löst den Knoten zwischen untertourigem Bummeln und bestialischem Biss am roten Bereich. Gleichzeitig attestieren wir demeine blitzsaubere Fahrsicherheitsbilanz. Auf Lastwechsel mag er so gar nicht eingehen, ungewöhnlich neutral tastet sich die Fuhre in den Grenzbereich hinein, das ESP (heißt bei Porsche PSM) lässt allenfalls in den beiden tempobetonten Fahrprogrammen eine Ahnung von Heckschwenks zu. Seitenführung, Traktion über den geregelten, eine Lenkung, die dir beim Zuziehen in den Radius hinein und beim seichten Öffnen sagt, wo es langgeht, verquirlt der 911 zu einer Fahrspaßsuppe, die kein anderer weltweit so abschmecken kann wie die Truppe aus Zuffenhausen. Zuschlag? Kommt! Aus Motor und Getriebe. Obwohl dermit unverkennbarem Turbomuster inklusive einer leider spürbaren zweistufigen Leistungslinie ans Werk geht – das Aggregat löst den Knoten zwischen untertourigem Bummeln und bestialischem Biss am roten Bereich.

Bis 7500 Touren lässt sich der über zwei spiegelbildlich gebaute und montierte Abgaslader aufgepustete Sechszylinder peitschen – mit Wucht, Gier nach Drehzahlen und natürlich spektakulärer Klangbandbreite. Dazu passt das Können des Achtgang-Doppelkupplungsgetriebes. Die Automatik kann fein verschliffen mit spritsparender Sortierung über die kleinen Zahnräder walten, sie kann aber auch per Kickdown-Weckruf mit materialmalträtierender Härte durchladen oder um mehrere Stufen nach unten explodieren.

