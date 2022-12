Erstmals gepostet wurde die irre Story in der Facebook-Gruppe "Apex Automotor" im November 2018 von Eric Kaul. Eric ist allerdings nicht der Besitzer des Porsche, sondern ein guter Freund von Tom, dem eigentlichen Halter. Tom ist nicht in den sozialen Medien vertreten, vermutlich weil er zu sehr mit Autofahren beschäftigt ist. Deshalb hat Eric den 1-Million-Kilometer-Porsche und die vermutlich einzigartige Geschichte dahinter gepostet.

Der Porsche 911 stammt aus 1. Hand



Im ersten Beitrag aus dem November 2018 betrug der Kilometerstand des in den USA zugelassenen 996 Turbo umgerechnet 930.416 Kilometer (578.134 Meilen). Schon damals erklärte Eric, dass sein Kumpel Tom den silbernen Turbo einst neu gekauft habe und der einzige Besitzer sei – Wahnsinn!

Noch gut in Schuss: Würden Sie glauben, dass dieser Porsche 911 (996) Turbo schon mehr als eine Million Kilometer auf dem Buckel hat?

Bis auf zwei Pleuellagerschalen, die eine etwas stärkere Abnutzung aufwiesen, war alles andere in einem viel besseren Zustand, als erwartet. Sogar die Zylinderlaufbahnen wurden endoskopiert und auch hier sei alles in Ordnung gewesen, so Eric.