Bei. Das entspricht einer jährlichen Laufleistung von nur 189 Kilometern! Allerdings handelt es sich bei dem, was sich in der Regel nicht unbedingt wertsteigernd auswirkt. Doch dieserlockt nicht nur mit seinem fast unberührten Neuzustand, sondern auch mit einer lückenlosen Historie.

Das Wichtigste zuerst: Aktuell befindet sich der. Der Verkäufer erklärt im Inserat, dass für die deutsche Zulassung keinerlei Umbauten nötig waren, da der Tacho die Geschwindigkeit digital auch in km/h anzeigt. Die analoge Skala ist weiterhin in mph. Optisch ist der Turbo anhand der seitlichen Begrenzungsleuchten und der schmalen Kennzeichenaussparung inklusive fragwürdiger US-Plastik-Prallpuffern als US-Modell auszumachen. Aus Gründen der Originalität entschied sich der aktuelle Besitzer den US-Look vorerst beizubehalten, eine Umrüstung sei aber kein Problem., der Turbo präsentiert sich tatsächlich im Neuzustand. Zumal die Laufleistung anhand des Carfax-Reports überprüft werden kann.

996 Turbo mit neuwertigem Innenraum – kein Wunder bei nur 3400 gefahrenen Kilometern in 18 Jahren. ©ebay/wolnic

Der Porsche ist sogar so unberührt, dass er immer noch auf densteht, die sich laut Besitzer zumindest für Bewegungsfahrten noch eignen. Sollte der Turbo jedoch eines Tages standesgemäß bewegt werden, so sind neue Reifen auf jeden Fall ein Muss. Ein weiterer Pluspunkt, neben der Originalität des Fahrzeugs, ist die nachvollziehbare Historie. Der 996 wurde als Neuwagen 2002 über einen Porsche-Händler in Michigan an den ersten Besitzer, einen Porsche-Sammler, ausgeliefert. Zu dem Basispreis von 115.000 US-Dollar kamen noch Extras wie Sitzheizung, Design Package, Supple Leather Package und Fußmatten mit Porsche-Logo. Xenon, Bose-Soundsystem, elektrische Sitze mit Memory, Schiebedach und mehr waren beim 996 Turbo Serie. Inklusive Steuern und Überführung lag der, was nach aktuellem Umrechnungskurs etwa 105.000 Euro entspricht. Alles belegbar durch den originalen Kaufvertrag.